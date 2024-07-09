網購平台My Egg突停止營運！台中消保官提醒消費者：快申請爭議款
設址在台中市的My Egg（苗豐養殖生技股份有限公司），本（7）月1日以簡訊通知簽約購買蛋品的消費者公司停止營運訊息，全國消費者紛紛向各地方政府消費者服務中心申訴（全國受理44件）。鑑於信用卡支付方式為業者先前提供的付款方式之一，台中市政府消保官呼籲，利用信用卡支付蛋品費用的消費者，可儘速向發卡銀行申請爭議款，以減少金錢損失。
記者林莞茜／綜合報導
消保官表示，依消費者申訴內容及業者官網所示，業者多以網路方式行銷蛋品，並與消費者簽訂三個月、半年或一年，每月定期配蛋30顆，宅配到府。市府雖輾轉聯繫到業者，但業者表示因成本增加，公司苦撐多月仍難以經營，現有資產恐不足支付員工薪資及消費者的退費。
消保官考量爭議款有申請期限限制，以VISA、MASTER為例，自刷卡日起540日曆天、且業者未提供服務起120日曆天內，以上日期需再扣除發卡行作業所需的15工作天，即使業者已經請款，消費者仍得就未領取的蛋品費用，要求信用卡機構退還；建議透過刷卡支付蛋品費用的消費者，可先向發卡銀行申請爭議款，以保障自身權益。
消保官提醒，消費者購買繼續性提領的商品或服務時，建議考量市場價格變動及業者能否長期經營的風險，盡量以信用卡等有爭議款機制的支付方式支付款項，並勿簽訂長期契約，以免業者倒閉而求償無門。