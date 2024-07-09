愛貓「英國馬爺爺Jerry」離世！來台超過30年 花光積蓄照顧浪貓
獨居在高雄林園的英國人馬爺爺Jerry，為了照顧流浪貓不遺餘力，除了花光積蓄收留貓咪，最多更曾一次照顧200隻貓。但年邁的馬爺爺身體逐漸出狀況，高雄市議員邱于軒前年接獲陳情，配合協會接手幫忙送養貓咪，馬爺爺則入住護理之家，沒想到昨（8）日傳出馬爺爺離世消息，讓許多網友不捨喊：「您已回到神懷抱，感恩您為毛小孩的付出。」
記者賴禹妡／綜合報導
英國人馬爺爺Jerry來台超過30年，獨居在高雄林園區，熱愛貓咪的他收養了許多流浪貓，由於馬爺爺在台灣沒有家人，貓咪等於他的全世界，讓他不惜花光積蓄也要照顧浪貓，最多收留過200隻貓咪。
但馬爺爺隨著年紀越來越大，身體狀況也逐漸不堪負荷，無法打點家裡及帶貓咪結紮，導致家中環境髒亂。高雄市議員邱于軒前年接獲陳情，便與動保處、社會局、衛生局和愛狗人協會等單位討論，一同協助馬爺爺將幼貓送養。
期間馬爺爺住院且出現失智現象，後續由社會局照顧，馬爺爺也入住護理之家養老，貓咪則交由動保團體幫忙結紮、送養。馬爺爺去年底因細菌感染住院，但感染情形擴大，抗生素治療也讓馬爺爺病倒，嚴重到需要依靠呼吸器及灌食維生。
「高雄市關懷毛孩動物協會」昨日在臉書粉專透露，馬爺爺已於8日17時離世，後事由慈善單位辦理，並依照爺爺遺願採用樹葬。消息曝光後，引來大批網友悲痛留言「馬爺爺一路好走⋯感謝您為毛小孩付出很多」、「希望天堂也有很多貓貓陪伴」。