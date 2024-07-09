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林子偉短打「點」出猛打賞！樂天5：2擊敗兄弟　吳念庭首打點出爐

▲林子偉全場4打數敲出3支安打，都是靠著短打所點出的內野安打，敲出致勝超前分，幫助樂天4：1擊敗兄弟。（圖／/NOWnews資料照 ）
▲林子偉全場4打數敲出3支安打，都是靠著短打所點出的內野安打，敲出致勝超前分，幫助樂天4：1擊敗兄弟。（圖／/NOWnews資料照 ）

記者林之越/綜合報導

樂天桃猿今（9）日交手中信兄弟，前2棒的林立、林子偉都繳出猛打賞，尤其林子偉的3支安打，都是靠著短打所點出的內野安打，可以說是相當罕見的情況。另一方面，先發霸威斯主投6局也僅被敲出2支安打，失掉1分，最終樂天就以5：2擊敗兄弟，斬斷兄弟下半季的開季3連勝

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江坤宇本季首轟　林泓育敲超前安

樂天首局靠著投手魏碩成的守備失誤，攻佔上一、三壘，梁家榮雖然擊出內野滾地球，但還是順利讓三壘上的林立跑回本壘，樂天1：0兄弟。兄弟在3局下靠著「小可愛」江坤宇敲出的左外野方向陽春砲，將比分追平，同時這也是他個人本季的第1轟

但樂天在5局上，隨即靠著林泓育的適時二壘安打，再度打回超前分，不過接著回壘的梁家榮在本壘前遭到觸殺，經電視輔助判決後維持原判，樂天2：1領先兄弟。

樂天7局上攻佔滿壘，兄弟換上謝榮豪登板中繼，結果仍被林泓育敲出安打，一棒掃回2分，樂天將領先擴大到4：1。8局下、9局上兩隊都靠著安打攻勢，各別攻下1分，不過最終樂天派出守護神陳柏豪登板，成功守住分差，幫助樂天以5：2擊敗兄弟。

吳念庭首打點出爐　富邦驚險勝出

在台東進行的台鋼雄鷹、富邦悍將戰況相當膠著，1局下，台鋼曾子祐、陳文杰接力敲出安打，魔鷹打出內野滾地球，仍護送三壘上的曾子祐回到本壘得分，台鋼先馳得點。富邦在3局上發起攻勢，二、三壘有人的狀況下，分別靠著范國宸的高飛犧牲打，以及申皓瑋適時的右外野安打，將比分超前為2：1領先台鋼

李宗賢在4局上兩人出局後，敲出三壘安打，帶起富邦攻勢，池恩齊面對內角球，硬是擠出右外野的飛球，落地形成安打，富邦再添1分。但來4局下，吳念庭先敲出安打後，二壘手李宗賢發生失誤，台鋼將比分追近至2：3落後

富邦打線5局上發起猛攻，范國宸、申皓瑋敲安後，陳真補上適時一擊，一棒掃回2分。不過台鋼在5局下也有攻勢，魔鷹在得點圈有人的狀況下，敲出一壘側穿越安打，幫助台鋼再添1分，暫時以3：5落後富邦。

台鋼7局下再度攻上得點圈，富邦換上曾峻岳登板，和吳念庭上演「強強對決」，結果由吳念庭勝出，敲出帶有1分打點的中間方向安打，同時也是個人在中職的首分打點。台鋼在9局下攻佔得點圈，但張肇元敲出內野飛球遭到接殺，最終以4：5遺憾輸球。

▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭，在7局下面對曾峻岳，敲出帶有1分打點的中間方向安打，同時也個人在中職的首分打點。（圖／台鋼提供）
▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭，在7局下面對曾峻岳，敲出帶有1分打點的中間方向安打，同時也個人在中職的首分打點。（圖／台鋼提供）

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