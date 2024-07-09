林襄日本簽書會狂簽4小時！首曝純慾照 E級雙峰若隱若現辣翻粉絲
26歲啦啦隊女神林襄加入小龍女後，也跨足綜藝、寫真等領域，積極拓展事業，10日她將發行日本寫真集《薰》，今（9）日特別在東京舉辦記者會，現場盛況空前，林襄從6點半開始簽書，由於粉絲多到簽不完，預計將一路簽到10點多，可見她在日本的超高人氣，曝光的多張純慾照能看到她的E級雙峰，讓人看得血脈賁張。
記者吳昕蓓／綜合報導
日媒報導，林襄今年（2024）春天離開了樂天啦啦隊，轉而加入味全龍，《薰》是她在日本的第一本寫真集，林襄也表示：「要感謝日本的粉絲。這本寫真是我在台灣的第三部作品，是我做過的最好的作品，我幫自己打95分。」對自己的作品相當有自信，曝光的照片中能看到，林襄穿著性感內衣，挺出傲人雙峰，另一張穿著和服泡溫泉的養眼畫面，更是讓她的深溝若隱若現。
儘管寫真集的名字是《薰》，林襄卻坦言自己不太喝酒，不是酒鬼，對於主題「喝醉的我」，她也解釋自己喝酒是為了調節心情，「我就能展現出自己不同的一面」，她私下對自己的要求嚴格，在開拍前兩個月就改變飲食習慣，「也停止吃零食並開始喝水。我沒有吃任何零食或油炸食品。睡眠對我的皮膚有好處，所以我在晚上10點半之前上床睡覺，睡覺前也會做伸展運動。」
林襄也首度透露自己保養身體的方式，「我是仰睡的」、「我會把手朝上，這樣就不會駝背了」。《薰》是日本限定版，收錄了台灣第3本寫真集的其他片段，書中更以「香水」為主題，營造出林襄就在身邊的氛圍。事實上，林襄在日本的人氣居高不下，還有日本粉絲剛在台灣看完球賽，和林襄搭同班飛機到日本，接下來明星賽還會到台灣支持林襄。