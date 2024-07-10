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漱口水從嘴角流出！病毒感染害他臉鬆垮　中西醫聯手1週還原顏面

▲王先生臉部不對襯問題，經中西醫合併治療迅速改善。（圖／北市聯醫提供）
▲王先生臉部不對襯問題，經中西醫合併治療迅速改善。（圖／北市聯醫提供）

家庭消費中心／綜合報導

71歲王先生日前起床刷牙時，發現漱口水會從嘴角流出，且右側上下嘴唇及臉頰感覺麻麻的，右側耳後也有微痛，太太發現他的臉部右半邊明顯鬆垮，右眼無法閉合，就醫被診斷為貝爾氏顏面麻痺症(Bell's Palsy)，醫師除開立類固醇及B群，並建議中醫針灸增強療效，他充分配合，僅1週臉部左右不對稱即明顯改善。

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貝爾氏顏面麻痺症　黃金治療期72小時

北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師廖皓涵說，造成貝爾氏顏面麻痺症的原因與病毒感染有關，黃金治療時間是72小時，8成的病人在3個月內復原，但嚴重患者有可能拖到1~2年才痊癒，甚至留下後遺症。

針對中醫治療貝爾氏顏面麻痺症，廖皓涵說，常用針灸疏通經氣，頭部穴位可取翳風、魚腰、攢竹、陽白、瞳子髎、顴髎、迎香、地倉、頰車、人中、承漿、風池、下關，遠端可取合谷、足三里、外關、太衝、內庭，更可在慢性期加電刺激神經幫助肌肉收縮、消除水腫、增加循環，以縮短復原時間。

此外，醫師也可判斷是否需開立中藥，加強祛風、清熱、利濕、化痰、補氣血等，幫助局部循環改善，加速神經修復。並調養體質，提升免疫力。

醫：多嘟嘴、抬眉　加強訓練神經肌肉

廖皓涵說明，患者平常可以多做嘟嘴、抬眉、微笑、閉眼等表情，或嚼口香糖，加強訓練神經與肌肉。同時應注意面部保暖，例如用溫毛巾熱敷，並避免臉部吹風、洗冷水。

若眼睛因無法閉合而乾澀，可用人工淚液維持濕潤，睡覺時則可用透氣膠布黏住眼皮閉合，或用紗布沾生理食鹽水覆蓋保濕。

廖皓涵指出，病人在飲食上避免辛辣烤炸食物，如麻辣鍋、麻油雞、蔥、蒜、炸物等，並多注意均衡飲食，多吃綠色蔬菜，並應保持心情輕鬆，避免過度勞累及緊張。

廖皓涵並強調，貝爾氏顏面麻痺症大多數會痊癒，不必過度焦慮擔心，以免心理負擔影響恢復。
 

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