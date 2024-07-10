法朋蛋黃酥今12:00開賣！每人限購5盒　去年1萬5千人同時上線搶訂

我是廣告 請繼續往下閱讀
法朋將於今（10）日12:00開放預購，官方臉書也建議，先到官網（按此）註冊完成，並填寫正確基本資料，方便後續以最快時間下單。
訂購完成後，8月12日(一)~9月11日(三)開放門市自取與宅配服務，9月12日(四)~9月17日(二)僅提供門市自取，不開放宅配服務。門市地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號，營業時間11:30~19:00。
此次法朋的中秋節禮盒預購僅限官網能下單，法朋並提醒，官網僅接受線上信用卡刷卡，另外，經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，官網單筆訂單限購各5盒。且因中秋禮盒為客製化限量商品，故訂單一經成立則無法取消訂單或更換其他商品及變動取貨日期。
法朋之外，另一受人期待的品牌「新口味食品行」，在彰化鹿港經營30多年，生產的蛋黃酥還被彰化的網友喻為「一生中必吃」，每年逢中秋檔期時，不論是本店抑或是到台北百貨裡頭的快閃店，都需要排隊許久。
「新口味食品行」強調蛋黃酥製作須歷經從油皮包油酥的手勁桿壓力道、反覆層疊，再裹入鹹蛋黃與紅豆餡，每一道工序仰賴豐富經驗與技術，並確保出爐品質，是機器所取代不來的。
此次中秋節推出「秋兔登月禮盒」550元，內含12顆外皮薄脆涮口、內餡豐潤綿密的招牌蛋黃酥，搭配童趣可愛的月兔包裝，中秋限定的「秋兔登月禮盒」預計8月初限量開賣，屆時消費者可直接上新口味蛋黃酥官網訂購，每周五中午12:00開放隔周一~日皆可預訂。
此外「新口味蛋黃酥」也將於2024年9月2日(一)~ 9月16日(日)快閃台北SOGO忠孝館B2，帶來6入裝文青款蛋黃酥禮盒，每人限購2盒。