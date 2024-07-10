上廁所慘爆「沒衛生紙」！苦主機靈打1通電話 8萬人朝聖：太聰明
每當我們去餐廳用餐的時候，店家通常都會提供廁所給民眾使用，但有時候顧客眾多，一整天下來可能廁所衛生紙被用光，工作人員也沒時間補充。而近日有一名男子到餐廳用餐，結果上完廁所發現竟然沒有衛生紙，結果後來自己機靈解決一切，貼文在社群引爆8萬人按讚朝聖，直呼：「太聰明了！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名餐酒館老闆在社群「Threads」貼文分享，表示平常餐廳設有電話，通常都是顧客打電話來預約訂位，結果日前接到一通來電就也順口說「您好，請問需要訂位嗎？」然而對方卻沒有說出日期以及人數，反而說了一句「我需要衛生紙。」
餐酒館老闆一開始以為自己聽錯，於是再請對方再說一次，這次對方則說「我在你們廁所，男廁沒有衛生紙了」，老闆這才發現，原來是客人靈光一閃打餐廳內電話求救，急忙的拿著衛生紙到男廁救援，而該客人也非常無奈的說「打給朋友都沒一個人接電話」，離奇的經歷也讓餐酒館老闆莞爾一笑。
貼文曝光後，吸引超過8萬人按讚表示「這位客人其實蠻聰明的.....我是沒想到可以打給店家」、「幸好朋友沒接，不然直接先大笑一番，拿著衛生紙還要發限時動態」、「能想到要打給餐廳也太聰明了吧」、「好險老闆有接電話，不然真的直接卡在廁所」、「太好笑，怎麼會這麼聰明，還知道打給餐廳。」