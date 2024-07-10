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蘇打綠翻臉金曲獎！原定受邀擔任頒獎人　卻因〈蘑菇濃湯〉拒出席

▲傳出蘇打綠原定擔任金曲獎的頒獎人，卻因典禮上Lulu演唱〈蘑菇濃湯〉，才拒絕出席。（圖／緒風有限公司提供）
▲傳出蘇打綠原定擔任金曲獎的頒獎人，卻因典禮上Lulu演唱〈蘑菇濃湯〉，才拒絕出席。（圖／緒風有限公司提供）

記者薛羽彤／綜合報導

本屆金曲獎頒獎典禮已圓滿落幕，事後引發的爭議不少。主持人Lulu開場演唱改編自蘇打綠前經紀人林暐哲打造的兒歌〈蘑菇濃湯〉，被網友罵翻，現在有消息指出，蘇打綠其實受邀擔任本屆金曲獎頒獎人，卻因為 〈蘑菇濃湯〉，透過管道與製作單位私下交涉，交涉未果，才退出表演。

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據《鏡週刊》報導，原本阿龔受邀和日本夯團「生物股長」合作演出，但在典禮前8小時，卻以身體不適為由無法登台，事後還有工作人員爆料，其實阿龔在典禮前就放鳥團練、彩排也不去，甚至連病假的證明，還是醫美診所的診斷書。現在更傳出團員馨儀竟在保母車上喝斥阿龔，「你就是不可以去金曲獎表演！」

▲「蘇打綠」阿龔將與「生物股長」一同演出。（圖／台視提供）
▲「蘇打綠」阿龔以身體不適為由，臨時缺席金曲獎。（圖／台視提供）
現在更有幕後消息指出，蘇打綠原本也受邀金曲獎擔任頒獎人，頒發最佳華語專輯、年度專輯兩項大獎，據悉蘇打綠典禮前3日從北京巡演返台後，得知表演會有〈蘑菇濃湯〉後，就透過管道私下交涉，交涉未果，才退出表演。對此，蘇打綠經紀人回應「假的，這些都是不實的消息。」

〈蘑菇濃湯〉是青峰前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌，由於歌詞直白、旋律洗腦朗朗上口，迅速在網路上爆紅。青峰3月底時，曾在IG上公開批評這首歌是「毒菇」，更直言「我曾經夢見有人跟我說契機是覺得小孩跟家長的錢最好賺」、「什麼為了小孩這種道貌岸然的話真是有夠噁心。」蘇打綠團員們也轉發該動態，強烈抵制這首歌。而Lulu在金曲獎上演唱這首歌，才因此掀起爭議。

製作單位則對〈蘑菇濃湯〉風波回應：「我們只是單純就去年1年歌曲的流行度挑選典禮素材，大家對節目的各種評價，我們都會虛心接受。」

▲Lulu開場表演〈蘑菇濃湯〉被網友罵翻。（圖／台視提供）
▲Lulu金曲獎開場表演〈蘑菇濃湯〉被網友罵翻。（圖／台視提供）

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