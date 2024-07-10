江坤俊神隱6天發聲！鄭凱云前夫批「死不認錯」戳破聲明文內幕
乳房外科名醫江坤俊3日被爆出與院內護理師有婚外情，還在外一同過夜，愛妻愛家的好形象崩塌，還被指控曾性騷擾主播鄭凱云。昨（9）日江坤俊首度透過臉書發文道歉，對此，鄭凱云前夫蔡祐吉在社群上批評他的態度死不認錯，看完整份聲明蔡祐吉直呼「真是嘆為觀止！」
記者薛羽彤／綜合報導
江坤俊婚外情延燒，還被爆出曾性騷擾《健康2.0》主持人鄭凱云，事後鄭凱云也證實此事。鄭凱云2014年與前夫蔡祐吉協議離婚，現職危機溝通行銷顧問的蔡祐吉，昨日對於江坤俊的聲明做出分析，認為江坤俊完全沒有對於外遇事件本身有任何道歉、悔悟，其中一句「本想儘快讓事情落幕，但我的沉默好像助長了很多不實的指控」，蔡祐吉批評江坤俊此言，「直接企圖用打模糊仗的方式，一竿子打翻所有指控。」
蔡祐吉否定江坤俊此次危機處理採取的策略「全盤否認」、「死不認錯」，但他也說有正面效果，就是鞏固住死忠支持者，他也猜測有另一種可能，「他壓根不認為自己的所有行為，有任何不妥之處⋯」
江坤俊昨日連發兩篇聲明，強調新聞有許多不實指控，並暫停演藝圈的工作，但仍會繼續當醫師。蔡祐吉解析聲明文意思，「我是因為要避免『人言可畏』所以才『主動』暫停主持節目、代言產品的喔，不是因為什麼外遇、性侵而『被去職』。」蔡祐吉認為江坤俊的聲明文自我優越感爆表，而且不認為有做錯什麼事，對於整份聲明感到嘆為觀止，狠酸江坤俊的聲明文，「真的需要記錄下來，奇文共賞之。」