詹皇成美國男籃球員票選第一！火箭新星：他依舊是場上最好的球員

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經過票選後James以5票成為本次票選中的最佳球員，Stephen Curry、Anthony Edwards、Jrue Holiday都拿下2票，而靶子隊最佳球員由17歲的Cooper Flagg以9票當選， Flagg在昨（9）日對上美國男籃的訓練賽，表現優異，也讓靶子隊總教練Jamahl Mosley表示：「對於Cooper Flagg的表現，所有人都非常尊敬。那些沒看過他打球的人，在他融入到比賽之後，很快就會明白他有多厲害。」
在和美國男籃的訓練賽後，學長們的表現給靶子隊的學弟們留下深刻印象，效力休士頓火箭的Jabari Smith Jr.在接受採訪時表示：「我覺得James和Curry的專注，給我留下深刻的印象，征戰了這麼長時間的人，仍然保持著專注，仍然保持著渴望，這讓我感到驚訝。」
巴黎奧運美國男籃12人名單中，有多名球員都是未來名人堂球員，因此本屆陣容也被拿來和1992年美國「夢之隊」比較，在去年男籃世界盃失利後，Lebron James和Curry都表示自己有興趣為美國男籃出戰巴黎奧運，對於美國男籃來說，巴黎奧運只有一個目標就是拿下金牌。
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