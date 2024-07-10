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詹皇成美國男籃球員票選第一！火箭新星：他依舊是場上最好的球員

▲「詹皇」LeBron James成美國男籃球員票選第一，連靶子隊球員，都認為他的實力毋庸置疑。。（圖／翻攝自USA Basketball X）
▲「詹皇」LeBron James成美國男籃球員票選第一，連靶子隊球員，都認為他的實力毋庸置疑。。（圖／翻攝自USA Basketball X）

記者吳政紘/綜合報導

「詹皇」Lebron James無敵！美國男籃目前正在拉斯維加斯進行集訓，全力備戰2024巴黎奧運，美國媒體《The Athletic》也在此期間向靶子隊和其他參與陪練的球員和教練進行票選，讓陪練的球員和教練票選出本屆美國男籃的最佳球員，最終「詹皇」Lebron James以5票成為本次票選中的最佳球員，靶子隊成員效力休士頓火箭的Amen Thompson在第一天的訓練營結束後表示：「我覺得他40歲了，他依舊是場上最好的球員。」

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Flagg一鳴驚人　成靶子隊最佳球員

經過票選後James以5票成為本次票選中的最佳球員，Stephen Curry、Anthony Edwards、Jrue Holiday都拿下2票，而靶子隊最佳球員由17歲的Cooper Flagg以9票當選， Flagg在昨（9）日對上美國男籃的訓練賽，表現優異，也讓靶子隊總教練Jamahl Mosley表示：「對於Cooper Flagg的表現，所有人都非常尊敬。那些沒看過他打球的人，在他融入到比賽之後，很快就會明白他有多厲害。」

在和美國男籃的訓練賽後，學長們的表現給靶子隊的學弟們留下深刻印象，效力休士頓火箭的Jabari Smith Jr.在接受採訪時表示：「我覺得James和Curry的專注，給我留下深刻的印象，征戰了這麼長時間的人，仍然保持著專注，仍然保持著渴望，這讓我感到驚訝。」

巴黎奧運美國男籃12人名單中，有多名球員都是未來名人堂球員，因此本屆陣容也被拿來和1992年美國「夢之隊」比較，在去年男籃世界盃失利後，Lebron James和Curry都表示自己有興趣為美國男籃出戰巴黎奧運，對於美國男籃來說，巴黎奧運只有一個目標就是拿下金牌。


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