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27歲菲律賓選美佳麗和男友慘遭殺害！確認兩名前警察為兇嫌

▲27歲菲律賓選美佳麗和男友遭殺害，警方經過調查後鎖定兩名前警察為兇嫌。（圖／翻攝自臉書）
▲27歲菲律賓選美佳麗和男友遭殺害，警方經過調查後鎖定兩名前警察為兇嫌。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

27歲菲律賓選美佳麗和以色列籍男友遭殺害，警方經過調查後鎖定兩名前警察為兇嫌，本月8日將兩名嫌犯移送法辦，整起事件引發社會輿論。

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菲律賓媒體《ABS-CBN》報導，菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos）召開記者會指出，兩名前警察涉嫌殺害27歲的菲律賓選美佳麗洛佩茲（Geneva Lopez）及以色列男友科恩（Yitshak Cohen）。

這兩名前警員分別是阿布佐（Rommel Abuzo）和古洋（Angelo Guiang），他們過去因無故缺勤而從菲律賓國家警察名冊中被除名，分別在2019年和2020年被解雇。

▲選美佳麗洛佩茲和男友在6月底時被親友通報失蹤，遺體在上週六（6日）被發現。（圖／翻攝自臉書）
▲選美佳麗洛佩茲和男友在6月底時被親友通報失蹤，遺體在上週六（6日）被發現。（圖／翻攝自臉書）
選美佳麗洛佩茲和男友在6月底時被親友通報失蹤，最後一次有洛佩茲的消息是在6月21日。警方隨即展開調查，在某處發現這對情侶被燒毀的SUV殘骸，不過車內並沒有他們的遺體，但有洛佩茲的提款卡和身份證。

7月6日兩人的遺體在某個荒地的地底下被發現，警方透過遺體的衣服初步確認為失蹤的洛佩茲和她的男友。另外，屍檢發現洛佩茲背部和腿部有槍傷，而科恩胸部有兩處槍傷。

警方透過物證和通聯訊息追查到兩名嫌犯，他們都是幾年前被除名的警察。菲律賓內政部長阿巴洛斯指出，還有第三名嫌疑犯是桑托斯（Jeffrey Santos），綽號Jun Jun，是前警察古洋的司機，他涉及這起謀殺事件，但因為內疚而自首，向警方講述了當天事發的經過。

兩名嫌犯在打拉省和洛佩茲與科恩會面，以解決一宗土地交易糾紛。古洋曾經把土地押給洛佩茲，之後想要回轉售第三方，但洛佩茲拒絕了，古洋因此起了殺心。

他上個月說服洛佩茲出來跟買家見面，暗地裡找來阿布佐扮演買家，然後兩人聯手在一個偏僻地區將洛佩茲和男友科恩給殺死。

警方認為這起謀殺案屬有預謀的謀殺案，因為兩名前警察曾談論要如何處理這對情侶。目前尚有五名被認為是同謀的嫌疑人仍在逃，成為警方的通緝犯。

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