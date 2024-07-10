NBA／K湯談加盟獨行俠主因！一哥Doncic「此舉動」讓他備感尊重

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對於選擇加盟獨行俠，Thompson在加盟記者會上表示，「達拉斯之所以如此吸引人，是因為他們擁有年輕得球員，他們的比賽風格、球員從球隊得到世界級的待遇，以及達拉斯球迷對這座城市籃球的熱愛，都是吸引我加盟的主因。」
根據《ESPN》透露，「Thompson因不滿勇士在續約上，未給足應有的尊重，導致Thompson決定加盟獨行俠，將與Doncic與Kyrie Irving聯手」，雖然Thompson與勇士「分手」的場面並不圓滿，但Thompson對勇士仍是滿滿的感恩與感謝。
Doncic「此舉動」讓Thompson備感尊重
Thompson也在記者會上直呼，「隨著獨行俠與勇士的交易達成，Doncic就立刻對我發來祝賀的消息，他告訴我『非常興奮』能夠一起奮戰，對我來說這絕對是一種尊重。」
現年將滿34歲的Thompson生涯至今皆為勇士效力，在NBA共出賽793場，場均能貢獻19.6分、3.5籃板，三分命中率為41.3％，更5度以勇士球員身份入選明星賽。上賽季Thompson每場能攻下17.6分，是自2023-14球季以來，第一個得分低於20分的球季，三分球命中率為38.7%，也是生涯第2低。