宮廟戰時屯彈藥挨批 顧立雄：會遵守國內法、國際法規範
近日苗栗有宮廟獲得苗栗縣後備指揮部函送公文，要求與宮廟簽訂「彈藥預屯點支援協定」，然而此舉卻引發部分專家質疑違反《國際法》、《武裝衝突法》。對此，國防部長顧立雄今（10）日表示，我國是守勢作戰，不是攻勢作戰，台灣幅員很難區分前後方，彈藥要做分散預置，會遵守相關國內法與國際法的規範。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」。顧立雄於會前受訪，媒體詢問中國航艦山東號通過巴士海峽，國軍是否有掌握？顧立雄表示，山東艦不是通過巴士海峽，是經過更南邊的峇里海峽往西太平洋航行，相關航訓狀況都有透過相關情監偵手段都有充分掌握。
媒體追問宮廟戰時屯彈藥引發質疑一事，顧立雄回應表示，我國是守勢作戰，不是採攻勢作戰，守勢作戰的情況下，以台灣的幅員很難區分前後方，不管是糧秣、彈藥各類物資要做分散預處，是非常重要的一件事，分散預處會遵守相關國內法與國際法的規範。
「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」將於7月22日登場，國防部在昨日首公布ROE交戰規則攜行卡，軍方官員表示，交戰規則攜行卡設計邏輯是律定官兵可攻擊、交戰及應保護對象。媒體詢問演習若發生意外如何處置？顧立雄表示，演習過程中若發生意外，都會依照法律規定處置，涉及到理賠都會來做。