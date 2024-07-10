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謝承均母吐血昏迷醫院急救！他手術房外痛哭傳LINE告白：我很愛妳

▲媽媽胃潰瘍吐血送醫院搶救，謝承均陪媽媽走過生死關頭，《天道》殺青後想多陪陪家人。（圖／三立提供）
▲媽媽胃潰瘍吐血送醫院搶救，謝承均陪媽媽走過生死關頭，《天道》殺青後想多陪陪家人。（圖／三立提供）

記者林奕如／台北報導

「台劇一哥」謝承均拍攝三立《天道》後期時，遇到80歲媽媽胃潰瘍吐血，緊急送醫院開刀，他當時蠟燭兩頭燒，白天拍戲、晚上趕往醫院照顧，所幸一個月後媽媽走過生死難關，他昨（9）日出席殺青宴時表示，「八點檔演的都是真的，那時要簽手術同意書、緊急搶救等一大堆文件，我發現自己超不堅強，當場痛哭眼淚流不停。」

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謝承均透露媽媽是胃潰瘍，但長期沒有痛感，大便有血也不以為意，最後變成胃穿孔，開始吐血，連醫生都驚訝病人怎麼會一直沒有發現，才會開大刀，情況一度危急，母親在加護病房住了2個禮拜，他想起當時狀況一度哽咽，「我發現媽媽生病之後，我很常摸她頭、臉，跟她說加油，當時媽媽昏迷的時候，我想給她力量，用LINE跟她說話傳『媽媽加油，我很愛妳』。」

▲王振復、陳珮騏、謝承均、李興文《天道》殺青宴。（圖／三立提供）
▲王振復（左起）、陳珮騏、謝承均出席《天道》殺青宴。（圖／三立提供）
媽媽度過生死交關，目前已經出院，謝承均殺青後計畫多陪家人，媽媽也努力復健起居能自理，目前可以走路，喊話年底帶她去日本玩，「老人家還是會說很多洩氣的話，就鼓勵正能量，這很重要。」謝承均在殺青宴上也感嘆，這一年《天道》送走2位導播，覺得人生無常，現在想要更珍惜一切，賺錢沒有這麼重要，開心一點過日子，常常說開心很難，所以更要開心。

殺青宴上，參與演出的藝人幾乎齊聚，場面盛大。李興文這次飾演反派大魔王，跟以往正派角色反差大，他直言內心很掙扎，「從影幾十年第一次演反派，很開心製作單位找我來演這角色，想了解自己到底有沒有能力，也許只演前期，也許演到殺青。」他演反派角色時用4個字形容「度日如年」。演到一半是否想跟編劇求死？他說：「我三魂七魄全都沒了，回家都要唸經大悲咒，排解負面能量。」

▲王振復、陳珮騏、謝承均、李興文《天道》殺青宴。（圖／三立提供）
▲李興文《天道》飾演反派大魔王，每天唸大悲咒排解負面能量。（圖／三立提供）
他的大兒子李堉睿2019年大鬧知名賣場登媒體版面，李興文去年透露兒子在桃園的寺廟服務，幫忙翻譯經書，兒子若想要出家，他曾透露：「出家是我們家的大福報啊。」現在若佛寺有活動，兒子會去當義工幫忙。是否兒子有找到新工作，他不願多談，要媒體先不要問這個。他自己則是計畫殺青後去佛寺，幫忙兒童夏令營活動，排練兒童舞台劇。

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