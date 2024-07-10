下週「颱風生成」機率提高！今飆37度明天更熱 北台灣防午後豪雨
本週天氣還是晴朗炎熱，午後要留意對流發展帶來的降雨，中央氣象署提醒，今（10）日午後，中部以北山區嚴防短延時豪雨，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則指出，今日各地高溫來到攝氏36至37度，明（11）日會更熱，而下週三（7/17）前後，台灣南方有颱風生成的機率提高至30％。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至下週二（7/16）台灣都在暖氣團和太平洋高壓範圍內，因此上午天氣晴朗，白天陽光加熱帶來「高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，今日各地高溫約在攝氏36、37度左右；各地區氣溫為，北部攝氏23至37度，中部攝氏23至36度，南部攝氏24至36度，東部攝氏23至36度，明日起氣溫還會略為上升。
降雨部分，吳德榮說，今日至週六（7/13）大氣持續不穩定，近山區午後有對流發展，並擴大至部分平地及山區，應注意局部雷擊、強風、瞬間大雨，平地應防「急雨積水」，山區防「坍方、落石、土石流」。氣象署提醒，今天水氣較多，午後中部以北、東半部、各地山區有雷陣雨，大台北有局部大雨發生，中部以北山區則有局部「短延時豪雨」發生機率。
下週可能有颱風？吳德榮提及，經過歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬顯示， 週日（7/14）前後菲律賓東方至南海一帶「熱帶低壓」存在的機率，分別調整為60％及50％。下週三前後呂宋島附近「輕度颱風」存在的機率，則略調高為30％；由於模擬持續調整中，對天氣會有什麼影響，應繼續觀察。