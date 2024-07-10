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中國失業問題難解！龍頭企業紛裁員　2億人被迫「靈活就業」

▲中國陷入經濟困境，就業問題日益嚴重，龍頭企業紛紛裁員或是削減費用來節省成本。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國陷入經濟困境，就業問題日益嚴重，龍頭企業紛紛裁員或是削減費用來節省成本。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國經濟持續陷入困境，就業問題日益嚴重，光是在去年，23家龍頭企業當中就有超過一半進行裁員，未裁員的企業則是以消減員工相關成費用來控制成本。在大企業帶頭裁員情況下，中國當局喊出「靈活就業」口號，越來越多人被迫打零工，打零工人數已約2億人，佔中國勞動人口的約23%。

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《南華早報》近來針對中國就業狀況進行了系列報導，談及議題從青年失業到「35歲魔咒」，及打零工人口和政治影響著手。其中從房地產、網路、汽車和金融業市值排名前5大企業，和3大知名電動車商年報的綜合評估發現，有14家企業在去年裁員，其餘企業則是透過消減員工的相關費用來節省成本。

渣打銀行大中華區首席經濟學家丁爽表示，「中國經濟低迷的情況下，利潤率降低使得民營企業採取裁員措施，這是可以理解的；另一方面，國有企業則可能會透過調整薪資來節省資金。」

▲中國青年就業問題難解，與此同時「全職兒女」作為一種新穎職業在中國社會悄悄流行起來。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國當局極力推廣「靈活就業」來為就業問題解套。（圖／美聯社／達志影像）
在中國經濟放緩、龍頭企業帶頭裁員之下，想要謀得一份正職機會的競爭也越來越激烈，更有不少人被迫打零工。據中國國家統計局數據，過去3年，零工人數約2億人，約佔總勞動人口的23%。最常見的零工形式包括自由工作者、外送員、直播主和叫車司機。

隨著企業削減工作崗位、大學畢業生進入就業市場，中國當局開始推廣打零工來促進就業，「靈活就業」的新型態就業模式油然而生。「靈活就業」指的是不受正式僱傭合約約束，包括兼職和臨時工作。

中國勞動和社會保障科學研究院研究員鮑春雷，在今年4月份發佈的一篇文章中指出，「靈活就業現在存在於每個行業和每個領域，成為勞動市場的新常態，在就業方面發揮了新引擎的作用。」

據人力資源機構智聯照聘5月的數據，今年的大學畢業生當中，有19.1%的人選擇了「緩慢就業」，13.7%選擇「靈活就業」；去年的1項類似調查顯示，選擇「緩慢就業」和「靈活就業」的占比，分別為18.9%和13.2%。慢就業指的是待業或是繼續升學。

儘管靈活就業變成了「不可避免的趨勢」，但隨著越來越多失業者湧入零工市場，仍有許多問題要解決。

例如，叫車行業也因為失業人員湧入，導致過剩問題，司機的收入也隨之下降。據廣州市交通運輸局7月份數據，從去年9月至今年5月，廣州的叫車數量增加了24.4%，達到12萬1200輛，註冊司機也增加了9400名。

但叫車司機的日軍訂單數量從14.21下降到12.22，日均收日下降了9.2%，降至311.63人民幣（約台幣1325元）。

鮑春雷在文章中表示，靈活就業導致了包括定義不清、統計不完整、勞動權益保護困難和支持措施落實困難等一系列問題。

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