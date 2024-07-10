年代旅遊丟包旅客遭撤照　觀光署公布26家旅行社廢照、解散

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一、 廢止旅行業執照6家：
(一)美加國際(臺北市，經中華民國旅行業品質保障協會(下稱品保協會)公告出會，未依規定補繳旅行業保證金)。
(二)有錢真好(新北市，展延停業屆滿未申報復業，逾6個月以上)。
(三)哈樂(臺北市，經觀光署通知限期繳回疫情期間暫時發還之旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金)。
(四)威翔(彰化縣，旅行業保證金經強制執行且解款在案，未依規定補繳旅行業保證金)。
(五)和撒那(新竹縣，經觀光署通知限期繳回疫情期間暫時發還之旅行業保證金，屆期仍未繳足保證金)。
(六)麗群(臺南市，展延停業屆滿未申報復業，逾6個月以上)。
二、 依法申請解散20家：
宇晴(澎湖縣)、三友(南投縣)、上選(臺北市)、正泰(臺北市)、環臺(臺北市)、奇歐(彰化縣)、人人人力(雲林縣)、綠島蘭嶼(臺東縣)、五七八三(高雄市)、六月(澎湖縣)、易票通旅遊網(臺北市)、星錡(臺北市)、樟宜首選(臺北市)、南北通(臺中市)、智慧遊(新竹縣)、中信(臺北市)、豐穗四季(臺北市)、好奇(嘉義市)、台揚國際(臺中市)、六順(臺北市)。
觀光署提醒，旅遊消費者參加旅行社舉辦之旅遊活動或購買國際機票及出國旅遊，應注意 參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者係旅行業相關從業人員。合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員、參團旅遊應注意事項暨上述公告之業者名單可至該署行政資訊網消保事項專區查詢
另每季旅行團「參考售價」請至品保協會網站查詢。如選購低於參考售價之產品，宜多查詢比較了解其旅遊產品內容，確認團費包含及不包含之項目及是否有「自費行程」，及後續一旦解約之退費標準(例如：包機或促銷行程、廉價航空之票務資訊及退費規定等)。
觀光署表示，旅客與旅行社簽約前請務必詳閱契約條款及行程內容，並宜向旅行社瞭解其營業狀況；繳費時應索取代收轉付收據並確認旅行社已辦妥履約保證保險及出發前投保責任保險；另旅客得視個人需求自行斟酌加保旅遊平安險。簽約後如衍生相關糾紛，得檢附相關收據及契約以書面向品保協會（臺北市中山區民權東路2段9號5樓）申訴。