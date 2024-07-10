《華燈初上》光小姐7人驚喜同框！燦笑照流出 粉絲：想念七仙女
台劇《華燈初上》在2021年開播，掀起一股追劇潮，也帶動劇中許多演員們的人氣，即便該劇已經播畢長達2年，演員們依然會私下相約團聚。而擔任《華燈初上》製作人的演員林心如，在昨（9）日透過社群上曬出自己和6位「光」小姐的合照，眾星驚喜合體的畫面，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
林心如在9日透過社群曬出多張自己與《華燈初上》劇中「光」小姐們的合照，包含了在劇中飾演「蘇媽媽」的楊景華，以及陪酒小姐「百合」謝欣穎、「愛子」郭雪芙、「花子」劉品言、「阿季」謝瓊煖，還有會計「雅雅」江宜蓉，照片中也可以看到大家手上都拿著郭雪芙的新書《擁抱過去的我》，並對鏡頭露出燦笑，看起來相當開心。
此外，林心如在貼文中也透露，當天雖然下著大雨，但依然澆不息她們的熱情，「光聚會就很忙了，越約越早越吃越健康，大雨都澆不息我們的熱情，恭喜雪芙出新書。」照片發出沒多久，馬上就吸引大批粉絲前來朝聖，紛紛留言表示：「顏值天團」、「都是我愛的人耶心如姐姐」、「好想念光的七仙女們」、「哇！是仙女們的聚會」、「大家都沒變，好希望你們再繼續一起拍戲」、「期待大家的新作品」、「華燈女團重出江湖。」