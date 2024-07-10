156公里「火球男」沈家羲加盟西雅圖水手隊！曾因酒駕載同學肇事
沈家羲簽約了！新北禾聯身高186公分，右投右打的投手沈家羲，今（10）日正式跟美國職棒大聯盟西雅圖水手隊簽約，沈家羲高中時期就讀新北強權穀保家商，在高中棒球聯賽(木棒組) 、王貞治盃、以及各大盃賽都有皆有不錯的表現，在高中畢業後，他選擇就讀開南大學讓自己更加進化。沈家羲是水手隊史第12位台灣球員，據了解，簽約金不到百萬美元，沈家羲曾飆出156公里火球，如今他能夠旅外，水手隊也願意看重他的天賦。不過沈家羲也曾因酒駕肇事，沈家羲去年與友人前往台北市信義區夜店狂歡飲酒，接著再到東區KTV找朋友，心存僥倖的他，結束後開車載著3名同學返校，怎料才剛起步50公尺，就遭到巡邏警方攔下，酒測值高達0.64毫克，依公共危險罪嫌移送法辦
記者吳政紘/綜合報導
沈家羲擁有身高優勢 最快可飆156公里
具有身高優勢且球速極快的沈家羲，在大一就成為開南大學的主力救援投手，他於2022年的梅花旗大學棒球錦標賽拿到大會救援王的獎項，出眾的表現，受到國外多位球探的關注，並且在今年加入新北禾聯成棒隊，春季聯賽投出刷新個人球速紀錄的156km，讓大家感受到他這兩年的成長與蛻變。
近期，沈家羲與西雅圖水手隊達成共識，球團高層遠從西雅圖飛至台灣與沈家羲簽約，展現球團對於他的重視。
而沈家羲特別感謝穀保家商棒球隊暨新北市棒球主任委員蔡明堂、穀保家商團隊、新北市市府、新北禾聯成棒團隊以及開南大學這幾年來對自己的照顧及支持，才能夠讓自己有完成出國打球的夢想，並且讓他的棒球故事能夠繼續延續。
沈家羲將成為自2020年的陳偉殷後，台灣史上第12位加盟水手體系的球員，同時也是自2018年張景淯後，第8位被水手簽下的台灣球員。
不過沈家羲也曾因酒駕肇事，沈家羲去年與友人前往台北市信義區夜店狂歡飲酒，接著再到東區KTV找朋友，心存僥倖的他，結束後開車載著3名同學返校，怎料才剛起步50公尺，就遭到巡邏警方攔下，酒測值高達0.64毫克，依公共危險罪嫌移送法辦，原本運動家隊看好他，想跟他簽約，最後選擇了其他球員。