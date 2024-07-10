逾7千學生彩繪「小感動龍」陶坯　藉美感教育呈現家鄉文化色彩

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教育部指出，112學年度一共培訓全台教師664人次，推動102校149名教師帶領7439名國中小學生參與「藝起來學學－台灣美感教育啟蒙計畫」，也與國立台灣美術館、高雄市立美術館以及新北市立鶯歌陶瓷博物館合作舉辦文化色彩教育展覽，而在成果發表會上，則是更近一步展出500件學生彩繪的「小感動龍」陶坯，各校師生並且發表如何找尋、觀察、呈現台灣文化色彩，展現豐沛的創作能量。
台東縣初來國小教師許瑞芬，合作5名協同教師帶領全校學生參與「藝起來學學－台灣美感教育啟蒙計畫」，並以該校綜合活動課程的4大主軸「健康生活」、「主動學習」、「文化傳承」、「愛與感恩」找尋家鄉文化色彩，學生可以藉由部落踏查加深認識農作物、傳統服飾、布農刀藝以及樺斑蝶等文化知識，並且採集水蜜桃紅、樹豆黑、織布藍、小刀灰以及樺斑蝶橘等色彩創作作品，最後舉辦成果發表分享會，邀請家長、部落族人、全校師生共襄盛舉。
台中市東勢國小教師帶領學生認識在地的歷史建築（學校宿舍）、農業（柿子）、產業（麵條）、動物（赤腹松鼠）以及昆蟲（黑翅螢）等，發現家鄉文化色彩，期待孩子透過活動了解在地文化從中發現美感，從而色建立自我認同意意識，驕傲的告訴別人「我是出自於東勢山城的孩子」。
教育部表示，將會持續致力推廣各個教育階段提升藝術涵養與美感素養相關計畫，並且引入民間資源挹注相關教育活動，也會聯合各級學校推動美感教育以及藝術活動，達到公部門、民間單位、學校的3方互惠，進而提升台灣不可取代的軟實力。