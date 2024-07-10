鄭文燦涉弊不止一案？凌濤發「不自殺聲明」 全面清查鄭市府官員
前桃園市長鄭文燦涉嫌在土地開發案上收賄，遭到桃園地院限制出境，國民黨桃園市議員凌濤說，外界傳言鄭文燦案非止一案，他將在桃園市議會下個會期大會發起「專案小組」，調查有關涉入相關弊案的鄭市府官員，全面清查弊案。
記者余祥／台北報導
凌濤說，鄭文燦涉嫌利用公權力收受賄賂，令人痛心！身為民意代表，市民正在看他們如何堅持正義，把檢驗力道推到最大化。他一路走來，一直以最乾淨的政治標準、最強力的提案、最多的選服案件及爭取預算的量能。此刻，他們必須回應桃園市民對公平正義的期待。
凌濤說，他決定領銜，率先在下一個正式會期開始，以桃園市議會議事規則、第十二章「審查會與專案小組」第65、66、67條，在大會提案啟動「專案小組」，針對鄭文燦任內與土地利益有關，疑似有弊端的決策，徹底清查。
凌濤指出，調查小組將調閱，包括鄭市府任內工業區變更會議、捷運站址會議、重劃區等土地相關會議，及鄭市府時期官員的約詢，這些資料將再度送交檢調，全面調查。
凌濤表示，不要擔心他個人的安危，他盡量加倍小心。謝謝這幾天市民留言鼓勵，有一句話給他最大的力量：「凌濤，只要是做對的事沒問題的，加油。」他會全力以赴。