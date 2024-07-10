檢調將「群狼出閘」？吳子嘉認賴清德有些失速：下個目標是他

鄭文燦涉弊不止一案？凌濤發「不自殺聲明」　全面清查鄭市府官員

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤將在議會發起成立專案小組，全面清查鄭文燦市府官員是否涉弊。（圖／資料照片）
▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤將在議會發起成立專案小組，全面清查鄭文燦市府官員是否涉弊。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌在土地開發案上收賄，遭到桃園地院限制出境，國民黨桃園市議員凌濤說，外界傳言鄭文燦案非止一案，他將在桃園市議會下個會期大會發起「專案小組」，調查有關涉入相關弊案的鄭市府官員，全面清查弊案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
凌濤說，鄭文燦涉嫌利用公權力收受賄賂，令人痛心！身為民意代表，市民正在看他們如何堅持正義，把檢驗力道推到最大化。他一路走來，一直以最乾淨的政治標準、最強力的提案、最多的選服案件及爭取預算的量能。此刻，他們必須回應桃園市民對公平正義的期待。

凌濤說，他決定領銜，率先在下一個正式會期開始，以桃園市議會議事規則、第十二章「審查會與專案小組」第65、66、67條，在大會提案啟動「專案小組」，針對鄭文燦任內與土地利益有關，疑似有弊端的決策，徹底清查。

凌濤指出，調查小組將調閱，包括鄭市府任內工業區變更會議、捷運站址會議、重劃區等土地相關會議，及鄭市府時期官員的約詢，這些資料將再度送交檢調，全面調查。

凌濤表示，不要擔心他個人的安危，他盡量加倍小心。謝謝這幾天市民留言鼓勵，有一句話給他最大的力量：「凌濤，只要是做對的事沒問題的，加油。」他會全力以赴。

凌濤曝鄭文燦做了「這3事」踩到賴清德紅線：一定會死得難看

鄭文燦退還「500萬」竟是借款？凌濤狠酸：大阿哥何時需要借貸了

鄭文燦交保金500萬變1200萬！凌濤：涉嫌重大　支持檢方持續抗告

鄭文燦採「恐怖平衡」策略反擊賴清德？凌濤揭有這關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載