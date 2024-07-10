用冰箱「1壞習慣」一堆人中！專家：比冷氣耗電 還會釀食物中毒
炎炎夏日，除了冷氣是大家的好夥伴外，冰箱更是生活必備家電，不過台電提醒，使用冰箱若有「將冰箱塞滿」的壞習慣，耗電量會大幅增加、荷包大失血；醫師也提醒，夏天是食物中毒旺季，冰箱空間如果使用7分滿以上，可能影響氣流循環，導致溫度提高，反而縮短食物保鮮期，導致食物中毒危機提高。
記者張志浩／綜合報導
營養功能醫學專家、醫師劉博仁說明，天氣熱容易發生細菌所導致的食物中毒，冰箱食物如果塞得太滿，會影響食物的保鮮，大概以7分滿比較好，一般細菌在攝氏70度以上容易死亡，所以食物加熱超過攝氏70度很重要，另外在攝氏7度以下時，細菌繁殖速度會減緩許多。
林口長庚醫院資深護理師譚敦慈，過去曾在臉書粉專「林杰樑」強調，冰箱保存食物必須最先做到的，就是「冰箱僅能放置約70％滿，千萬不要將冰箱塞滿，以保持適當氣流。」萬芳醫院營養室主任魏賓慧也提及，冰箱食材的擺放，應掌握「生食應放下層，熟食放上層，以免生食產生的汁液滲出污染熟食。」
針對省電議題，台電則在臉書粉專「台電電力粉絲團」說明，想要省冰箱電費，首先就要管理內部空間物品的放置，民眾可在冰箱門外貼上索引標示，減少開冰箱翻找食材的時間，門內標籤則可註明食材到期日，讓各層存放的食品一目了然，若要更用心一點，則可在冰箱內食材上，用便利貼或標籤註明到期日，快速辨識哪些食材要先吃或先料理。
此外，台電也建議，快到期的食材應放在冰箱外側，讓食材趁新鮮時盡速食用，並定期清理食材；總結來說，冰箱放8分滿最剛好，不僅食材能清楚看得見，冷空氣也流通，冰箱也更省電。