攻城獅、夢想家、國王出走PLG原因曝　張運智：公平的聯盟要來了

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今年休賽季兩職籃有意合併，共組「11+1的新聯盟」，但最終合併破局，臺北富邦勇士、桃園璞園領航猿、臺南台鋼獵鷹、高雄17直播鋼鐵人等4隊選擇退出，回到PLG，而原PLG的新北國王、福爾摩沙夢想家、新竹攻城獅，加上原T1的台北台新戰神、新北中信特攻、桃園雲豹、高雄海神組成新聯盟，仿效中職取名稱為TPBL。
TPBL在聲明中表示，「T1聯盟創立核心宗旨為與球團一齊努力，共同打造台灣最佳職業籃球環境，培養潛力新星並提供優秀選手發展舞台。歷經三個賽季以來，自始至終秉持著服務球團的立場，以公平、公正、公開的初衷為台灣籃球盡一份心力。因應台灣職業籃球大聯盟之成立與籌備，我們全力支持台灣籃球運動正向發展，創造球團、球員與球迷多贏的共好局面。」
這份TBPL的成立聲明中，內容強調「公平」兩字，攻城獅創辦人之一的張運智也在社群媒體上留言：「太好了…堅持做對的事！一個公平的聯盟要來啦」。
新北國王董事長王文祥在今年PLG奪冠後兩天即宣布「組新聯盟」，國王執行長陳信生也在記者會上表示，未來會與所有球隊在「一個公平、公正的環境下」討論，不禁讓球迷聯想是攻城獅、福爾摩沙夢想家及新北國王出走的關鍵原因。