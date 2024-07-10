跟進美軍！國軍新步槍評估用6.8公厘彈藥 顧立雄：113年完成測評
由於俄羅斯與中國近年積極改良單兵防護設備，北約標準5.56×45公厘彈藥性能已顯不足。美軍在2022年著手推動「下一代班用武器」（Next Generation Squad Weapons，NGSW）競標計畫，選定6.8×51公厘新彈藥的XM5步槍和XM250班用機槍，取代現役M4卡賓槍與M249機槍。國防部長顧立雄今（10）日證實，6.8公厘步槍研發會在今年開始進行，113年(2024)底前完成研製與交軍測評
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」。
民進黨立委質詢時表示，國軍預計換發XT112步槍作為下一代步槍，詢問是否能全軍換裝光學瞄具搭配新一代步槍，以提升射擊精準度？陸軍參謀長陳建義中將表示，新式步槍從機械瞄準改為光學瞄準，效能的確很好，整體規劃書這個月會送交行政院，籌購會先給特戰單位。
王定宇詢問美軍與共軍都有在使用6.8公厘子彈，6.8公厘子彈較重，士兵攜彈量會減少，但口徑較大擊中目標讓對方不能動的機率也較大，詢問國軍是要跟進美軍使用6.8公厘彈藥，還是繼續維持使用5.56公厘彈藥？
顧立雄答覆表示，6.8公厘步槍研發會在今年開始進行，113年底前完成研製與交軍測評，至於瞄準器設備會逐步到位，逐年提供戰鬥人員。