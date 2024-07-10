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影／西班牙16歲天才橫空出世！Yamal世界波率西班牙闖歐國盃決賽

▲16歲天才少年Lamine Yamal上演無解世界波，西班牙2:1法國。（圖／美聯社／達志影像）
▲16歲天才少年Lamine Yamal上演無解世界波，西班牙2:1法國。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘／綜合報導

2024歐國盃4強戰於今（10）日凌晨進行，首戰由西班牙對上法國，西班牙本場比賽靠著16歲小將Lamine Yamal的超級世界波和Dani Olmo的進球，終場以2:1擊敗法國，相隔12年再度挺進本屆歐國盃決賽，對手將是荷蘭和英格蘭的勝方，而Yamal以16歲又362天的年紀刷新歐國盃最年輕進球紀錄。

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上半場第8分鐘，Kylian Mbappe在禁區內傳中，Randal Kolo Muani頭槌破門替法國取得1:0領先，第21分鐘，Yamal在禁區外晃過球員後，起左腳踢出一記角度刁鑽的世界波破門，助西班牙1:1扳平法國，第25分鐘，Olmo禁區內起腳射門破門，短短4分鐘，西班牙就超前法國，取得2:1領先，下半場兩隊皆無進球，終場西班牙2:1擊敗法國，相隔12年再度殺進歐國盃決賽。

▲一腳無解世界波，西班牙Yamal打響天才名號，一戰成名。（圖／美聯社／達志影像）
▲一腳無解世界波，西班牙Yamal打響天才名號，一戰成名。（圖／美聯社／達志影像）
一腳無解世界波　Yamal打響天才名號

年僅16歲的Yamal在對上法國的4強賽，一腳世界波技驚四座，此外Yamal也刷新歐國盃歷史最年輕進球紀錄，本屆歐國盃Yamal創造16次進攻機會，成為繼2008年的Cesc Fàbregas和2012年的Xavi後，第三位在單屆歐國盃製造15次以上進攻機會的西班牙球員。

西班牙再闖歐國盃決賽　強勢表現創紀錄

西班牙在2012年後，相隔12年再度挺進歐國盃決賽，西班牙本屆歐國盃豪取6連勝，成為歐國盃史上第一支拿下6勝和6連勝的隊伍，根據數據統計，國際男足大賽歷史上，只有2002年世界盃7戰全勝奪冠的巴西，在單屆大賽勝場數多過西班牙。


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