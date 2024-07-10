70歲成龍不服老！新電影狂用「AI回春」換臉 27歲塑膠樣嚇壞眾人
70歲香港武打巨星成龍，活到老演到老，新電影《傳說》在中國大陸上映，有趣的是，本片因為穿越不同時代背景的關係，利用AI（人工智慧）替他回春到27歲模樣，沒想到效果卻不如預期，成龍整張臉變得像是假人一般怪異，哭的時候看起來像在笑，令觀眾痛批超出戲。
記者黃雅琪／綜合報導
中國大陸奇幻動作電影《傳說》，為2005年電影《神話》的續作，由唐季禮編劇並執導，成龍、張藝興、古力娜扎和李治廷領銜主演。睽違19年終於推出續作《傳說》，主創團隊砸下3億元人民幣（約新台幣13.4億元）成本製作。
劇情講述，房教授（成龍飾）在考古時挖掘出神祕的薩滿古玉，它引領房教授和助手王靖（張藝興飾）夢回西漢，化身驍勇善戰的漢軍將領，征戰於無垠的河西草原，率騎兵抗匈奴守護家國，並與匈奴公主夢雲（娜扎飾）展開一段跨越千年的前世情緣。為尋真相，房教授和助手邀請好友雷振（李晨飾）深入萬年冰川中找尋祭天聖地，欲揭開這段不為人知的傳奇故事。
由於劇情涉及不同時代背景的關係，劇組大量使用AI技術替成龍「換臉」，讓他回到27歲時的模樣，想不到觀眾們相當不買單「成龍本人表現不錯，AI換臉太差」、「成龍AI換臉尷尬，跟《神話》比只能打2分」、「有些時候，人要服老」、「AI年輕成龍臉特別奇怪，全程蜜汁微笑，像是貼了一個表情包。」