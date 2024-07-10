NBA／Simmons揚言狀態100％回歸　經紀人喊話：打出生涯最佳一季

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對於Simmons在下賽季能否找回過往身手，經紀人Bernie Lee則直言，「Simmons專注於打出職業生涯中最好的賽季，如果他能達成，相信外界對他的質疑都會消失，局外人看到的是不確定性，但局內人看到的是他能帶領球隊變強的機遇，他很開心能健康自在的打球，因為自從他來到布魯克林後就沒能這樣做過了。」
此外對於Simmons的訓練狀況，經紀人Bernie Lee也信心喊話，「Simmons一直在邁阿密訓練，他已經度過康復階段了，並開始進行體能訓練，因為他之前時常因傷打打停停，但他現在已經康復了，我們預計他能夠以100％的狀態開啟新的賽季。」
Simmons背傷問題成為「薪水小偷」
Simmons在來到籃網後，這兩季加起來只為球隊上陣57場，上賽季更是只出賽15場，其中12場為先發，場均貢獻6.1分、7.9籃板、5.7助攻，此外數據統計在最近3個賽季，Simmons共賺進9899萬美元（約30.3億台幣），卻總共只打了57場比賽，堪稱是「勞工的楷模，老闆的噩夢！」
回顧Simmons在受傷前的最後一個賽季（20-21賽季），還有14.3分7.2籃板6.9助攻，並在MVP榜上排名第12，入選年度防守第一隊和全明星賽，並在年度最佳防守球員（DPOY）榜排名第2。但卻在當年（20-21賽季）季後賽被對手抓住不會投籃的弱點加以針對，至此他的心態崩盤，並再也沒有找回曾經的狀態。