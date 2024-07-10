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NBA／Simmons揚言狀態100％回歸　經紀人喊話：打出生涯最佳一季

▲籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）強調已經完全康復。（圖／美聯社/達志影像）
▲籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）強調已經完全康復。（圖／美聯社/達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA 2016年狀元秀Ben Simmons在去年透過交易案來到布魯克林籃網後，連兩賽季飽受傷病所苦缺席大量比賽，去年更是只出賽15場，就因背部神經問題整季報銷，其中Simmons的經紀人Bernie Lee今（10）日則向美媒《紐約郵報》表示，「下賽季Simmons將專注打出職業生涯最好的一季，我很確定所有外界對他的質疑很快就會消失。別忘了他可是3屆全明星球員。」

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經紀人有信心Simmons下季恢復身手

對於Simmons在下賽季能否找回過往身手，經紀人Bernie Lee則直言，「Simmons專注於打出職業生涯中最好的賽季，如果他能達成，相信外界對他的質疑都會消失，局外人看到的是不確定性，但局內人看到的是他能帶領球隊變強的機遇，他很開心能健康自在的打球，因為自從他來到布魯克林後就沒能這樣做過了。」

此外對於Simmons的訓練狀況，經紀人Bernie Lee也信心喊話，「Simmons一直在邁阿密訓練，他已經度過康復階段了，並開始進行體能訓練，因為他之前時常因傷打打停停，但他現在已經康復了，我們預計他能夠以100％的狀態開啟新的賽季。」

Simmons背傷問題成為「薪水小偷」

Simmons在來到籃網後，這兩季加起來只為球隊上陣57場，上賽季更是只出賽15場，其中12場為先發，場均貢獻6.1分、7.9籃板、5.7助攻，此外數據統計在最近3個賽季，Simmons共賺進9899萬美元（約30.3億台幣），卻總共只打了57場比賽，堪稱是「勞工的楷模，老闆的噩夢！」

回顧Simmons在受傷前的最後一個賽季（20-21賽季），還有14.3分7.2籃板6.9助攻，並在MVP榜上排名第12，入選年度防守第一隊和全明星賽，並在年度最佳防守球員（DPOY）榜排名第2。但卻在當年（20-21賽季）季後賽被對手抓住不會投籃的弱點加以針對，至此他的心態崩盤，並再也沒有找回曾經的狀態。

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