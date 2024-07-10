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藝術串聯保育議題　教育部助推學校跨域課程發揚海島特色

▲教育部助推多所學校透過藝術結合保育議題，發展跨領域課程。圖為台東縣大武國小海洋攝影結合繪本多元創作跨域美感課程。（圖／教育部提供）
▲教育部助推多所學校透過藝術結合保育議題，發展跨領域課程。圖為台東縣大武國小海洋攝影結合繪本多元創作跨域美感課程。（圖／教育部提供）

記者林則澄／台北報導

暑假到來，教育部為了發揚台灣海島的獨特性，最近透過《跨領域美感教育卓越領航計畫》串聯將近280所學校，其中開展52件涵蓋多元體驗，並且融入海洋教育、美學創作的跨領域特色課程。

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教育部表示，103年起辦理《跨領域美感教育卓越領航計畫》，是以藝術作為核心，融入SDGs、19項議題等，串聯跨科學習，進而培養學生美感，厚植未來公民必備的核心素養，因應暑假到來，為了發揚台灣海島的獨特性，合作多所學校開展52件海洋教育融合美學創作的跨領域特色課程。

教育部說明，台東縣大武國小的「聽，海在歌唱」課程，就以在地海洋特色結合音樂、視覺藝術進行海洋新詩、海洋藝品等美感創作，老師從布農族拍手歌至迪士尼「海洋奇緣」英文主題曲，可讓孩童逐步建構節拍、樂理概念。

至於視覺藝術方面，教師教導學生繪製海景漸層畫，利用渲染技巧創作海洋繪本底圖，並且教授孩子攝影技巧、拍攝海洋照片、製作影片，也在學期最末結合同學的繪畫和攝影作品，配上大家演唱的海洋奇緣主題曲當作背景音樂，製作歌詠大海的影片。

連江縣東莒國小的「海廢不廢－請編、請坐、請喝茶」課程延伸馬祖國際藝術島活動，連結數學、綜合活動以及藝術領域，是以撿拾海洋廢品取得的魚線、回收紙板和光碟作為編織模板，運用數學規律以及圓周概念，設計、學習對應的編織技巧，製成杯墊、椅墊、燈具等藝術作品，實踐共創未來的永續理念。

▲連江縣東莒國小海廢編織跨域美感課程
▲連江縣東莒國小開設海洋廢品編織跨域美感課程，實踐共創未來的永續理念。（圖／教育部提供）
澎湖縣風櫃國小的「海洋浪漫燈飾」課程帶領學生走入社區，了解當地經濟魚獲產業知識，學習魚種類別、捕撈季節、魚乾製作過程，除讓學生親近在地文化，習得「食當地、食當季」重要觀念，並且導入藝術課程，運用沙灘撿拾的廢棄寶特瓶，創作所處社區經濟魚種的美麗燈飾，增加孩童對於土地的認同感以及凝聚能力。

▲澎湖縣風櫃國小食魚教育、環保燈飾跨域美感課程。（圖／教育部提供）
▲澎湖縣風櫃國小食魚教育、環保燈飾跨域美感課程。（圖／教育部提供）
教育部指出，透過全台各地中小學推動結合海洋文化、海洋資源教育主題，融入多元體驗的跨域美學創作課程，學生可藉美感覺察、感知，培養對於美感的敏銳度，也能體悟珍愛海洋的重要性，並且提升其關注海洋生態保育、永續發展的公民意識。

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