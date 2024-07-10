鄭文燦涉貪 黃揚明曝他「1動作」已做好上囚車準備：笑不出來了
前桃園市長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中收賄500萬元，日前遭桃檢聲押，以新台幣500萬元交保，但檢方當庭提出抗告，9日上午重開羈押庭，法院裁定鄭文燦改以1200萬元交保，檢察官再度當庭提出抗告。對此，資深媒體人黃揚明指出，鄭文燦9日進法院時臉色凝重、沒打領帶，就是已經做好「隨時上囚車」的心理準備。
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明9日在節目《大新聞大爆卦》表示，鄭文燦第二次開羈押庭，司法界本來都認為羈押機率很高，就連鄭文燦自己走進法院時都面無表情，前幾日的燦笑也已不見了，應該是在走進法院前，就做好了心理準備。黃揚明說，通常政治人物出庭會穿得西裝筆挺，可是鄭文燦沒有打領帶，「輕裝，隨時準備上囚車」，雖然不見得認為自己百分百會被押，不過撤銷交保裁定，其中之一的選項就是被羈押，因此鄭文燦心裡當然很沉重、臉上也笑不出來。
黃揚明認為，鄭文燦涉貪案案情已經被媒體揭露到這樣，鄭文燦已經是政治性死亡了，應該不會再有下一步，更重的交保金也很難讓民進黨的人幫鄭講話，羈押只是羞辱性更強。而交保後，就看鄭文燦在外面會怎麼互動，這是考驗他的政治智慧，「賴清德沒有朋友，鄭文燦沒有敵人」，現在鄭文燦唯一的敵人就是賴清德，接下來就看賴清德怎麼在黨內立威，而鄭文燦的朋友能做什麼。
黃揚明也提到，高院駁回交保的理由之一，是桃園市政府裡面還有人跟鄭文燦有勾串可能，因該案已經在桃園市經發局過了，桃檢也去和市府調閱資料，包括承辦人員有沒有接獲上級指示一定要過，只要證實桃市府開綠燈，就構成對價關係，桃檢現在抓到關鍵點就是跟市府的關係，而很重要的一點是，現在的桃園市政府不是民進黨。