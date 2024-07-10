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賴士葆快來複習！圖解「不禮讓行人」開罰條件　違規最重罰6000元

▲73歲國民黨立委賴士葆昨（9）晚開車撞傷2名走在斑馬線上的行人，他指稱「因天色昏暗及A柱死角」釀禍，會負起責任。（圖／記者朱永強攝，2024.06.18）
▲73歲國民黨立委賴士葆昨（9）晚開車撞傷2名走在斑馬線上的行人，他指稱「因天色昏暗及A柱死角」釀禍，會負起責任。（圖／記者朱永強攝，2024.06.18）

記者徐銘穗/綜合報導

73歲國民黨籍立法委員賴士葆昨晚9時許，開車行經台北市大安區瑞安街208巷，左轉時不慎撞傷兩名正在過斑馬線的女子。賴士葆對肇事感到抱歉，指稱「因天色昏暗及A柱死角」釀禍。事實上，台灣為擺脫行人地獄罵名，去年6月30日對不禮讓行人行為重罰6000元，怎樣才算不禮讓行人？《NOWnews今日新聞》透過圖解說明，帶讀者再度複習。

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不停讓行人2取締要件公開　釀行人傷亡加重1/2刑事責任

「不停讓行人」取締認定標準，有兩大取締要件，一是車頭已進入行人穿越道（斑馬線），二則需再加上距離行人行進方向1個車道寬、約3公尺以內，兩者都構成即為違法。此外，停讓行人也不再侷限路口或路段上的行人穿越道（斑馬線），沒畫斑馬線的交岔路口，也同樣要暫停讓行人先通過。

機車及慢車部分，只要行近行人穿越道線，也是以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，2點為違規構成要件。目前，汽車駕駛未停讓行人最重可罰6000元，且將記點3點加道安講習3小時；機車駕駛則罰1200元，慢車駕駛罰300元。

若不停讓行人又釀行人傷亡，得重處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰，並加重肇事者1/2刑事責任。除罰金外，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

▲交通新制上路，不停讓行人今天起重罰6000元，但轉彎後行人才衝出也算違規嗎？警政署公開兩大取締原則，看完這一圖秒懂怎麼才不會挨罰。（圖／NOWnew今日新聞製圖）
▲不停讓行人最重罰6000元，警政署公開兩大取締原則，看完這一圖秒懂怎麼才不會挨罰。（圖／NOWnew今日新聞製圖）
警政署交通組科長蔡忠義先前告訴《NOWnews今日新聞》說，駕駛轉彎時只要見到行人在路口準備過馬路，就該停下讓行人通過，原則上警方以攔停舉發為執行原則，如遭罰駕駛有異議，認為是先轉彎後行人才衝過來，但因檢舉照片為平面難以辨識，可檢附動態行車紀錄器畫面，依法向警察機關或監理單位提出申訴。

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