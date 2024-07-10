天熱狂灌冷飲、吃冰淇淋！醫示警「4族群」超傷心臟　恐心律不整

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宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，夏季喝冰水、吃冰之所以會讓人感到舒適，主要原因在於「副交感神經興奮」，對於一般人而言，平時並不會有過多影響，但若是在激烈運動或全身發熱的情況下，飲用太冰的水或飲料，可能就會導致身體出現不適。
⚠️冠狀動脈痙攣：相信大家都有過吃冰時瞬間頭痛的經驗，冰冷的食物接觸到人的上顎時，神經反射會讓血管急速收縮擴張，導致疼痛感牽涉到上顎，並傳導到大腦，而這樣的頭痛其實是「保護機制」，讓身體警覺大腦前動脈正在急速擴張，對本身擁有心臟、心血管疾病的患者來說，就可能會有冠狀動脈痙攣的危機，不過機率較低。
⚠️心房顫動：過去曾有男子狂灌冰飲導致心律不整送醫的案例；忽然間的冰冷刺激會造成身體的自律神經調節出現問題，心跳可能變慢、加速，有些人甚至會有胸口緊縮、胸悶到情況，因此吃冰品、喝冰水還是「慢慢來」，也可以在口中含個幾秒再吞下肚。
⚠️副交感神經過於興奮：快速吃下或喝下冰冷的食物，可能導致副交感神經過於興奮，此時可能出現上半身緊繃、暈眩、走路不穩的症狀，這類情況主要可能發生在長者和幼童身上，對於溫度、刺激較敏感。
林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢也說明，相較於冰水，「冰塊」對有腸躁症、脹氣困擾的民眾要特別注意，我們無法得知冰塊的製程是否乾淨，許多人愛吃冰塊，事後卻常出現肚子痛的情況。
此外，調味過的手搖飲、冰品更要適量使用，除了熱量高會變胖之外，內含許多人工甜味劑也可能讓「胃食道逆流」的風險增加。總結來說，冰水、冰品並不傷身，但仍要適量食用、評估自身身體狀態，避免在身體極度炎熱的情況下，想要快速降溫。