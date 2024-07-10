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天熱狂灌冷飲、吃冰淇淋！醫示警「4族群」超傷心臟　恐心律不整

▲抵抗夏季高溫，民眾愛喝手搖飲、冰水、吃冰，對此醫師也提醒保護身體的重要事項。（圖／記者蕭涵云攝）
▲抵抗夏季高溫，民眾愛喝手搖飲、冰水、吃冰，對此醫師也提醒保護身體的重要事項。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張志浩／綜合報導

台灣高溫狂飆，今年夏季從6月開始氣溫就不斷攀高，許多民眾無論在公司或家中，都會自備冰水、冰淇淋，或到手搖飲料店享受買一送一的優惠「清涼一下」，不過心臟科醫師強調，雖然冰水本身並不傷身，但喝太快、喝太多，可能導致副交感神經興奮導致身體不適，冰淇淋、冰沙的人工甜味劑熱量也相當驚人，提醒心臟疾病患者、長者、幼童、心血管疾病者在降溫之於特別小心。

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夏天吃冰會刺激副交感神經　恐出現3急性症狀

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，夏季喝冰水、吃冰之所以會讓人感到舒適，主要原因在於「副交感神經興奮」，對於一般人而言，平時並不會有過多影響，但若是在激烈運動或全身發熱的情況下，飲用太冰的水或飲料，可能就會導致身體出現不適。

▲健康配圖、保健、頭痛、焦慮、焦躁、痛苦。（圖／記者陳明中攝）
▲夏季喝冰水、吃冰之所以會讓人感到舒適，主要原因在於「副交感神經興奮」，但若過於刺激，就會導致身體不適。（示意圖／記者陳明中攝）
⚠️冠狀動脈痙攣：相信大家都有過吃冰時瞬間頭痛的經驗，冰冷的食物接觸到人的上顎時，神經反射會讓血管急速收縮擴張，導致疼痛感牽涉到上顎，並傳導到大腦，而這樣的頭痛其實是「保護機制」，讓身體警覺大腦前動脈正在急速擴張，對本身擁有心臟、心血管疾病的患者來說，就可能會有冠狀動脈痙攣的危機，不過機率較低。

⚠️心房顫動：過去曾有男子狂灌冰飲導致心律不整送醫的案例；忽然間的冰冷刺激會造成身體的自律神經調節出現問題，心跳可能變慢、加速，有些人甚至會有胸口緊縮、胸悶到情況，因此吃冰品、喝冰水還是「慢慢來」，也可以在口中含個幾秒再吞下肚。

⚠️副交感神經過於興奮：快速吃下或喝下冰冷的食物，可能導致副交感神經過於興奮，此時可能出現上半身緊繃、暈眩、走路不穩的症狀，這類情況主要可能發生在長者和幼童身上，對於溫度、刺激較敏感。

▲一名網友到超商看見限定販售「10元冰塊杯」，引起網友熱烈討論。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲許多人有吃冰塊的習慣，醫師提醒，冰塊的製程是否乾淨無法得知，應特別注意。（示意圖／取自pixabay）
林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢也說明，相較於冰水，「冰塊」對有腸躁症、脹氣困擾的民眾要特別注意，我們無法得知冰塊的製程是否乾淨，許多人愛吃冰塊，事後卻常出現肚子痛的情況。

此外，調味過的手搖飲、冰品更要適量使用，除了熱量高會變胖之外，內含許多人工甜味劑也可能讓「胃食道逆流」的風險增加。總結來說，冰水、冰品並不傷身，但仍要適量食用、評估自身身體狀態，避免在身體極度炎熱的情況下，想要快速降溫。

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