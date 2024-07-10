李李仁得獎網友批「不喜歡陶晶瑩」！釣出本人回應 揭11年前爭議
演員李李仁以電影《周處除三害》在第26屆台北電影節拿下最佳男配角，到後台受訪時哽咽表示，當下很想打電話給老婆，愛妻之情表露無遺。有網友看到這幕感嘆這是「愛情長長久久的模樣」，同時也自爆不喜歡陶晶瑩，卻意外釣出本人回應，網友也透露原因「主要是之前來澳洲的新聞。」
記者薛羽彤／綜合報導
李李仁在北影典禮後台哽咽說想打給老婆，而陶晶瑩因為素顏視訊脫口「靠北喔」而登上新聞版面。有網友看到後在Threads上發文表示，「昨晚最帥的男人就是李李仁了。」同時也表示自己不喜歡陶晶瑩，沒想到意外釣出本人回應，「你不喜歡我那就⋯⋯這樣吧」，透露自己有難過一下下，陶晶瑩也好奇詢問網友原因。
原PO理性訴說不喜歡陶晶瑩的原因，陶晶瑩2013年前往澳洲度假，事後卻抱怨當地物價高、無尾熊有異味等事，讓住在澳洲的原PO不滿，「因為名人光環放大不必要的文化差異，甚至上升至種族歧視，是非常嚴重的指控。」
陶晶瑩也在底下留言解釋，「媽媽抱怨物價應該是很正常⋯因為我這幾年去美國仍然覺得美國也不便宜。」至於會說無尾熊有臭味，陶晶瑩解釋「可能真的是我們抱的那隻剛好肚子不舒服？」同時也意識到以後自己說話都要儘量婉轉一點，並謝謝網友指教。