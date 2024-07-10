江坤俊偷吃人妻圖什麼？苦苓揭「1重點」心疼劉藺秦：她不認輸

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談話節目《新聞挖挖哇！》請到律師蘇家宏、名嘴許聖梅、苦苓等人分析江坤俊外遇「人設崩壞」一事，其中主持人鄭弘儀提到，江坤俊曾說過，婚前總是順從老婆，但婚後老婆的事業發展越來越好，眼界也越高，生活上從柴米油鹽小事大至買房買車，都交給老婆決定。
苦苓提及，自己過去也是傳統的大男人主義，認為娶妻就是在家相夫教子，但後來太太對陶藝有興趣，他也鼓勵太太拜師學藝、出國進修，後來太太將重心擺在事業上，逐漸夫妻的家庭生活就沒了，苦苓說，有次最大爭執是太太沒準備晚餐，問了一句，「怎麼沒準備？」太太回他，「怎樣，我一定要管你吃飯嗎，我是你養的嗎？」苦苓妙回，「本來就是我養的。」太太被激怒一氣之下把碗盤都砸了。
苦苓以此故事分析江坤俊的心態，「他其實是去找他原來的老婆，大家不要笑說怎麼那麼老，不像傳統我們認為的豔光四射的小三，他要的就是那個，老婆這邊已經沒有的東西，所以為什麼很多大老婆很氣，找個小三樣樣不如我，問題是她跟妳不一樣。」
江坤俊外遇 老婆劉藺秦力挺被說傻
至於為什麼劉藺秦不離婚，苦苓又說，「她也不是傻，婚姻老公給的不只有愛情，還有地位（醫師娘）、財務、家庭，可能是表象的家庭，可是畢竟有，如果沒有了，就是單親媽媽，單親媽媽沒什麼不好，但對很多女性來講，仍然有這種傳統觀念。」
苦苓還說，「最重要一點是她不認輸，退出就是輸了。」不過苦苓也中立客觀分析，「不要用人設來推銷你的專業，你今天是一個醫生，就不要在那邊暖男、顧家，你是不是好醫生，跟這些沒關係。」
江坤俊外遇時間軸 打破沉默發聲
江坤俊在7月3日被爆出約會護理師，同一日夫妻倆發布聲明「家庭關係一切正常」，5日被爆出曾性騷節目《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云，鄭凱云和電視台都證實此事，鄭凱云更發聲「願上天眷顧每一個勇敢的人」。
緊接著6日爆出江坤俊偷吃的護理師其實也是人妻，還曾付對方500萬封口費，讓女方順利離婚，9日不敵輿論壓力，TVBS發出聲明，江坤俊主動請辭節目《健康2.0》，江坤俊也打破沉默，在臉書發聲，表示將會暫停演藝工作，同時也放話，「所有不實的指控，我會保留法律追訴權。」