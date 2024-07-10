名譽掃地！波音飛安事故頻傳毀形象　6月僅賣出3架客機

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儘管這是今年銷售最好的月份之一，但波音公司仍在2024年上半年以總銷售額下降70％的情況結束。儘管6月總銷售量達14架飛機，相比5月的4架及4月的7架有所增加，但與2023年6月的總銷售304架相比，下降了95%。
在1月發生阿拉斯加航空事件後，波音公司的銷售量急劇下滑，即使是急於擴充機隊的航空公司也在波音公司處理一系列問題的期間暫停購買該公司的飛機。
波音公司在2023年12月的銷售量創下最高紀錄，但在阿拉斯加航空事件後，銷售幾乎陷入停滯。
在該公司報告中，今年唯一一個銷售強勁的月份是3月，當時賣出了113架飛機，其中美國航空公司鎖定夠的85架飛機佔了一大部分。不過這一筆訂單是737Max較長的版本，目前聯邦航空管理局尚未認證該型號可以載客，原先預計最早今年會完成認證，但在阿拉斯加航空事件爆發後，一連串問題暴露出來，使得該型號的亮相得推遲到至少2025年。
此外，波音公司在7日時同意承認，其員工在737 Max原始認證過程中欺騙FAA的罪行，該公司可能面臨與阿拉斯加航空事件相關的進一步刑事指控。
此次波音公司賣給阿拉斯加航空的飛機也是737 Max 10，波音公司用於替換1月失去艙門的飛機。波音同意回購那架具體的飛機，該飛機最終安全降落，無乘客或機組人員受重傷。波音公司拒絕透露回購該飛機後的計劃。
波音頻出包
波音公司近年來頻傳飛行事件，其中737 Max更在2018至2019年因為頻頻發生空難事件，而一度全球停飛。直到2021年，許多國家才陸續開始恢復讓波音737 Max機型飛行。但復飛後，飛安事件仍屢屢傳出。