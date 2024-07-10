專案報告名稱看不懂！吳思瑤批藍營：又想護航基隆市 搶救謝國樑
立法院司法法制委員會今（10）日議程是邀請司法院秘書長、法務部長、內政部長、工程會、財政部率所屬相關單位列席就「盤點公私部門合作營運模式法制爭議之探究與改善」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委吳思瑤質詢說，這題目根本讓人看不懂，但後來了解，又是國民黨立委針對基隆市東岸商場重新招商案爭議，想要護航基隆市政府，搶救市長謝國樑。
記者何哲欣／台北報導
吳思瑤說，東岸廣場是地方自治事項，也是市府與私人公司的事，國民黨卻煞有其事拿來當司法法制委員會議程，國民黨立委質詢還大喇喇要求財政部積極介入，是要介入什麼？地方自治事項，為什麼需要中央政府介入？謝國樑不照前市府的合約走，才會變強盜案的被告，才衍生一連串的爭議，希望未來召委安排議程，不要有私心。
稍後質詢的國民黨立委陳玉珍說，若有立委看不懂專案報告名稱，自己應該檢討是否理解能力有問題，且質詢時說委員會不應講個案，一方面自己又狂講個案，讓人聽了都想吐。國民黨召委吳宗憲今在會議後段，由國民黨立委羅智強代為主持。羅智強說，這幾個中文字，應該沒人看不懂，雖然立委質詢應該講通案不講個案，但通案也是個案的累積。