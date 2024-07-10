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國光劇團首赴馬來西亞巡演 　5齣折子戲呈現「魔幻京劇」魅力

▲劇目《打神告廟》講述名妓焦桂英與秀才王魁在海神廟盟誓互不負心，結果王魁後來休棄焦桂英，導致她在海神廟自縊身死。（圖／國光劇團提供）
▲劇目《打神告廟》講述名妓焦桂英與秀才王魁在海神廟盟誓互不負心，結果王魁後來休棄焦桂英，導致她在海神廟自縊身死。（圖／國光劇團提供）

記者林則澄／台北報導

文化部駐馬來西亞代表處文化組攜手吉隆坡表演藝術中心（Kuala Lumpur Performing Arts Centre）、檳城喬治市藝術節（George Town Festival），邀請國光劇團7月12日至21日，首度去到吉隆坡、檳城演出5齣膾炙人口的經典折子戲，包括《試妻劈棺》、《周瑜歸天》、《伐子都》等傳統劇目，帶領當地民眾體驗「魔幻京劇」魅力。

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文化部表示，巡演首站將在吉隆坡表演藝術中心登場，7月12日首演《試妻劈棺》組合《雙槍陸文龍》，由曾獲得傳藝金曲最佳個人表演新秀獎的花旦凌嘉臨、武生李家德，其中超高難度的踩蹻以及武功身段正是必看亮點，最後場次加碼推出《周瑜歸天》組合《打神告廟》，優秀青年武生黃世苰擔綱周瑜，劇團最年輕的旦角謝樂則以精湛的水袖表達名妓焦桂英遭背叛的複雜心境。

▲劇目《周瑜歸天》是以周瑜的武戲作為表演核心，周瑜透過繁複身段武功表達層次豐富的情緒。（圖／國光劇團提供）
▲劇目《周瑜歸天》是以周瑜的武戲作為表演核心，周瑜透過繁複身段武功表達層次豐富的情緒。（圖／國光劇團提供）
文化部指出，7月20日、21日在檳城喬治市藝術節獻上《伐子都》、《試妻劈棺》2齣折子戲，其中《伐子都》素有「東方馬克白」之稱，劇中核心人物「公孫子都」則為武生演員必追求的藝術目標，詮釋起來身心負荷皆不輕，此次由被國光藝術總監王安祈譽為「20年不世出的武生」李家德擔綱。

▲劇目《伐子都》描寫公孫子都陣前謀害將軍，搶奪戰功，回營後卻良心不安，最終驚懼而亡的故事。（圖／國光劇團提供）
▲劇目《伐子都》描寫公孫子都陣前謀害將軍，搶奪戰功，回營後卻良心不安，最終驚懼而亡的故事。（圖／國光劇團提供）
喬治市藝術節總監鄧壹齡去年9月親訪台灣觀賞國光劇團「魔幻雙齣」全套節目，對於《伐子都》的表演功法、《試妻劈棺》的現代視角印象深刻，她以「讓觀眾瘋掉」形容《試妻劈棺》劇中2名紙紮人精湛的演出，並且指出國光劇團顛覆她對京劇的既有想像，相信將夠帶給馬來西亞觀眾前所未有的體驗。

▲劇目《試妻劈棺》描述莊子為了測試妻子的忠貞，假死化身為楚國王孫，透過賦予紙紮人靈魂，觀察妻子面對誘惑的行為。（圖／國光劇團提供）
▲劇目《試妻劈棺》描述莊子為了測試妻子的忠貞，假死化身為楚國王孫，透過賦予紙紮人靈魂，觀察妻子面對誘惑的行為。（圖／國光劇團提供）
文化部提到，國光劇團巡演期間除有演後座談，也在馬來西亞檳城正式演出前會辦理2場公開講座以及示範演出，7月17日於COEX舉辦「揭秘京劇角色與表演功法」，19日則在獨立書店Gerakbudaya分享「國光新美學，京劇未來式：女性意識的探索」；此外，7月16日也將走入檳華女子中學等4校分享戲曲之美。

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