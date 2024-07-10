桃園航空城案也與鄭文燦有關？工程會黑名單廠商「換招牌」就得標

黃國昌爆鄭文燦收500萬「賣力辦事」　背後有高人指點還幫忙洩密

▲民眾黨立委黃國昌針對前海基會董事長鄭文燦涉貪案，提出質疑為什麼七年前檢調就已經進行了必要的蒐證，且事證相當充足，結果竟然沒有辦。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.10）
▲民眾黨立委黃國昌針對前海基會董事長鄭文燦涉貪案，提出質疑為什麼七年前檢調就已經進行了必要的蒐證，且事證相當充足，結果竟然沒有辦。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.10）

記者何哲欣／台北報導

行政院前副院長鄭文燦涉貪，桃園地院裁定1200萬元交保。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（10）日質詢時說，鄭文燦與行賄的廖俊松關係密切，2018地方大選前的黃金周，還親自出席廖俊松等地主參與的座談會，並獲贈「好彩頭」，清楚可見麻吉之程度。

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黃國昌說，廖俊松深厚的政治影響力，在弊案中表露無遺。2017年9月鄭文燦收了廖俊松500萬元，即於同月7日親自主持會議，並為廖俊松主導的土地開發提供「貼心服務」，內容包括「協助處理山坡地解編」、「協助處理最大地主」、「向行政院爭取核定國家重大建設，協助處理農地變更」。

黃國昌說，鄭文燦已幫忙開了綠燈，但也不是一個人就可以辦得下來。接著，廖俊松在同年12月2日向總統府陳情，當時的總統府秘書長吳釗燮在12月12日以總統府用箋回覆廖俊松，說明總統府已函請行政院處理。兩天後，當時的行政院秘書長，也就是現任行政院長卓榮泰立即交辦，請內政部處理。廖俊松在收到文後的12月19日，還特地在卓榮泰的回函上簽名向鄭文燦回報。

黃國昌說，府院都已經交辦，相關部會經濟部、內政部光速配合辦理，立即核准案子符合《都市計畫法》「適應經濟發展之需要」。中央部會配合後，桃園市政府即在2019年4月提出「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」計畫書，立即將50公頃的農地劃入土地變更範圍中，由農業區土地變更為第二種產業服務專用區、第五種住宅區，真的可以說是「點石成金」！

黃國昌說，這起臭不可聞的貪腐弊案，「證據到哪裡就辦到哪裡」，希望法務部長鄭銘謙可以說到做到。尤其是鄭文燦隨後在經「高人」提點後匆匆還款，是否「有高人」涉及洩密，更應該徹查到底。

黃國昌質疑，否則，以當時的法務長邱太三，除了和鄭文燦一樣都是新潮流的要員以外，還曾擔任鄭文燦市府的副市長，升任法務部長後，鄭文燦「寄予最大祝福」，加上邱太三還和當時桃園地檢署檢察長彭坤業，犯下另一起可恥的司法關說案，如果不徹查到底，將嚴重傷害國人對司法的信任，法務部必須要有擔當！



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