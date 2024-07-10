黃捷潛進委員會撬門！媒體人揭「不單純」內幕：新科立委敢這樣？
國民黨立院黨團書記長洪孟楷9日公布監視器畫面，控民進黨立委黃捷8日凌晨4時左右帶一名助理撬開內政委員會大門，潛入會議室，此舉引起不小爭議。對此，媒體人羅旺哲則質疑此事不單純，「如果沒有上面的人授意，新科立委敢這樣嗎？」
記者王德蓉／綜合報導
立法院內政委員會8日續審《罷免法》，藍綠紛紛祭出甲動，最後由民進黨成功霸佔主席台，但藍委指控，議事人員明明7點才開門，但藍委進入會議室後，卻發現綠委已經在裡面了，經調閱監視器發現，黃捷清晨4時56分與一位疑似其助理的男子出現在內政委員會外走廊，直接破壞內政委員會大門，潛入會議室內，隨後民進黨立法院黨團總召柯建銘也帶隊進入會議室。
對此，羅旺哲9日在《57爆新聞》指出，坦白說，黃捷此舉會讓人家覺得很失望，「怎會搞出這東西，搞得像小偷一樣」，不過羅旺哲也認為，這件事「沒這麼單純」，推測黃捷敢這樣做，背後一定有人授意，可能是黨團的一些比較資深立委，才敢這樣，「如果沒有上面的人授意，新科立委敢這樣嗎？」
對於黃捷撬門一事，柯建銘則質疑藍營怎麼調到畫面的，且怎麼能對外公開？對此，羅旺哲舉2022年前立委何志偉把前衛福部長陳時中砂畫丟掉畫面曝光一事，當時柯建銘怎不問影片來源？怎沒提到個資問題？「感覺早就知道黃捷會這樣做」。