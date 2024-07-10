《LOL》流量太好？沙國爸爸很滿意 「石油盃」爆加碼3000萬獎金
由沙烏地阿拉伯主辦，被稱為「石油盃」的 2024 電競世界盃（2024 Esports World Cup，2024 EWC），在台灣時間7月8日凌晨結束《LOL 英雄聯盟》賽事，最終冠軍由 Faker 率領的韓國戰隊 T1 拿下，不過或許是 LOL 討論度太高，據中媒「體壇週報」消息，主辦方在賽事結束後，多加碼100萬美金（約新台幣3000萬）讓所有隊伍均分，總獎金甚至高過 LOL 官方主辦的世界賽，再掀一波話題。
記者張志浩／綜合報導
2024 電競世界盃由石油大國、希望打造電競之城的沙烏地阿拉伯舉辦，比賽共計19種遊戲項目，總獎金高達6000萬美元（約18億新台幣），其中《LOL 英雄聯盟》總獎金100萬美元，冠軍隊伍40萬美元，每場比賽中表現出色的選手還可以獲得5萬美元的 MVP 獎金。
「石油盃」總獎金雖然驚人，但《英雄聯盟》賽前卻爆出讓選手搭經濟艙的風波，不過比賽仍順利進行；韓國戰隊 T1 最終以 3:1 擊敗中國戰隊 TES 拿下首屆冠軍，並抱回40萬美元；而中國體壇週報記者近日爆料，「石油盃」主辦方疑似因為考量到《英雄聯盟》賽程只有4天，總獎金也比其他電競項目少，因此加碼了100萬美金，讓8支隊伍平分。
細算本屆石油盃《英雄聯盟》獎金，冠軍 T1 拿下40萬美元、亞軍 TES 20 萬美元、3至4名分別有10萬美元，5至8名也有5萬美元，加上100萬美金每隊平均可以拿下12.5萬美金左右，總計冠軍52.5萬美金、亞軍32.5萬美金、四強22.5萬美金，八強17.5萬美金。
再回顧2023由 Riot 主辦的世界大賽，冠軍44.5萬美金、亞軍33.4萬美金、四強17.8萬美金、八強10萬美金，可見沙烏地阿拉伯爸爸的財力真的相當驚人；消息一出各路玩家們也紛紛熱議「這個冠軍含金量真高」、「石油王爸爸不是叫假的」、「這趟飛到沙烏地完全不虧」、「一天內湊出100萬美金小Case」。