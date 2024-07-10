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PLG自辦選秀會確定12日登場！莫巴耶等8名外籍生、總計48人參與

▲選秀狀元熱門政大外籍生莫巴耶參與PLG選秀大會。（圖／NOWnews資料照）
▲選秀狀元熱門政大外籍生莫巴耶參與PLG選秀大會。（圖／NOWnews資料照）

記者路皓惟/綜合報導

P. LEAGUE+聯盟選秀大會確定於7月12日晚上7點舉行，今（10）日聯盟公佈2024 選秀大會確定名單，最終有48人確定參與今年選秀，包含來自國立政治大學莫巴耶等8名外籍生。

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今年PLG選秀大會除了晚上7點開始線上直播之外，聯盟也將在14樓臺北文創會所Event Space，邀請參與選秀的球員及球團進行現場選秀，到時將揭曉2024選秀大會選秀狀元到底是那位受矚目的明日之星。

2024年選秀大會的最終名單已確定，將以聯合體測名單作為最終選秀名單，這是在不損害球員權益的前提下進行的。此外，關於外籍生選秀規定，根據2023年10月12日賽務決策委員會（現決策委員會）與2024年2月23日常務理事會的會議決議，規定如下：

  1. 若球團已註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員，該年選秀會仍可以使用選秀權利至多挑選一位外籍生球員。
  2. 開季註冊仍須依據第31.1條註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員。
  3. 在球季期間，僅可因傷病（需提出聯盟認可之醫院所開立的診斷證明）且只能更改註冊名額一次。
  4. 若當賽季球隊註銷該員，則不可再重覆註冊、登錄於聯盟任一球隊。
  5. 經聯盟審查，目前勇士、領航猿、鋼鐵人及獵鷹各隊均已有1位外籍生。按規定，這些球隊在2024年選秀大會中皆可再選進1名外籍生。
鋼鐵人獲得狀元　獵鷹榜眼

按聯盟章程第6章49.3 新加盟球團選秀會順序：「新加盟球團之選秀順位居於前一球季例行賽排名最後者之次順位，並於首輪所有球團選拔完畢後，擁有額外選秀順位。」

以此來分，獵鷹將獲得榜眼籤及首輪第5順位籤，最後再依照上季例行賽、季後賽及總冠軍賽最後結果，首輪選秀順序分別是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。至於從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。

PLG 2024 選秀大會YouTube直播連結：
https://youtube.com/live/EtZdnV-aUAg?feature=share

▲2024 PLG選秀，首輪選秀順序分別是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。至於從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。（圖／PLG提供）
▲2024 PLG選秀，首輪選秀順序分別是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。至於從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。（圖／PLG提供）

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