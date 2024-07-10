PLG自辦選秀會確定12日登場！莫巴耶等8名外籍生、總計48人參與

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2024年選秀大會的最終名單已確定，將以聯合體測名單作為最終選秀名單，這是在不損害球員權益的前提下進行的。此外，關於外籍生選秀規定，根據2023年10月12日賽務決策委員會（現決策委員會）與2024年2月23日常務理事會的會議決議，規定如下：
- 若球團已註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員，該年選秀會仍可以使用選秀權利至多挑選一位外籍生球員。
- 開季註冊仍須依據第31.1條註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員。
- 在球季期間，僅可因傷病（需提出聯盟認可之醫院所開立的診斷證明）且只能更改註冊名額一次。
- 若當賽季球隊註銷該員，則不可再重覆註冊、登錄於聯盟任一球隊。
- 經聯盟審查，目前勇士、領航猿、鋼鐵人及獵鷹各隊均已有1位外籍生。按規定，這些球隊在2024年選秀大會中皆可再選進1名外籍生。
按聯盟章程第6章49.3 新加盟球團選秀會順序：「新加盟球團之選秀順位居於前一球季例行賽排名最後者之次順位，並於首輪所有球團選拔完畢後，擁有額外選秀順位。」
以此來分，獵鷹將獲得榜眼籤及首輪第5順位籤，最後再依照上季例行賽、季後賽及總冠軍賽最後結果，首輪選秀順序分別是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。至於從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。
PLG 2024 選秀大會YouTube直播連結：
https://youtube.com/live/EtZdnV-aUAg?feature=share