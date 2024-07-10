鮮奶茶標示不一致！珍煮丹未使用小農鮮乳 消基會：認知有落差
台灣手搖飲料店林立，消費者文教基金會今年4至5月間，調查市面74家手搖飲、咖啡店及早午餐店販售的鮮奶茶類飲品，發現僅一成店家在品牌官網或菜單上完全揭露所使用的牛奶品牌，其中還有部分店家，在鮮奶品牌標示與實際銷售內容不符，像是「珍煮丹」在官網顯示其「姍姍紅茶拿鐵」飲品使用小農鮮奶，但店員卻回應採用光泉乳香世家品牌「這種品牌標示不一致的情況，可能會讓消費者對產品產生誤解」。
記者林莞茜／綜合報導
消基會指出，品牌揭露不足，部分店家標示與消費者認知之間有落差調查顯示，僅有8家店家在品牌官網或菜單上清楚揭露所使用的牛奶品牌，佔總數的10.8%。另外，「十盛熟成奶茶專門店」拒絕告知使用的牛奶品牌，官網也僅顯示使用北海道牛乳。「一手私藏世界紅茶」的店員則回覆牛奶由總公司進貨，不知道品牌，且官網同樣未標示。「李記紅茶冰」官網僅寫台南牧場配送，這些都讓消費者難以確知所購買飲品的牛乳原料來源。
還有部分店家官網標示與實際銷售給消費者的乳源不全然相同，消基會表示，「珍煮丹」在官網顯示其「姍姍紅茶拿鐵」飲品使用小農鮮奶，但經調查員口頭詢問店員獲得的答案，卻是採用光泉乳香世家品牌。這種品牌標示不一致的情況，可能會讓消費者對產品產生誤解。
此外，料杯杯、轉角廚房早餐店及達利早餐店使用的是開元紐西蘭特濃牛乳，但經查詢其成分組成為水加濃縮全脂乳，樺達奶茶使用的則是光泉保久乳，這些可能都與一般消費者認知的「鮮乳」有所不同；其餘店家則未主動揭露所使用的牛奶品牌，使消費者難以知悉所購買飲品的真實成分。
針對調查結果，消基會呼籲，店家應「品牌透明化」，在官網及菜單上清楚揭露所使用的牛奶品牌，讓消費者能夠明確了解所購買飲品的成分來源，避免因資訊不透明而產生誤解，並讓消費者能夠明確了解消費商品的真實來源。