iPhone將能「通話錄音」！iOS 18免開擴音側錄 還可轉成逐字稿
蘋果因用戶隱私，目前無法支援通話錄音功能，想在iPhone通話錄音，不是靠第三方App，就是只能擴音後用另一台手機錄下通話過程，但9月iOS 18上線後就會有所改變了，根據外媒《9to5Mac》在iOS 18測試版中發現有通話錄音功能，且轉為逐字稿所支援的語言還包含了繁體中文，目前看來，通話錄音似乎只要升級到iOS 18即可，但如果要轉逐字稿或是生成摘要，則需要iPhone 15 Pro後續機才可以使用。
記者周淑萍/綜合報導
基於隱私考量，蘋果官方一直沒有開放通話錄音功能，民眾只能在App Store 使用第三方App，除了使用方式相對複雜，也很容易出差錯，導致重要的通話根本沒有錄到。蘋果在月前的WWDC發表會上已經透露會有此功能，而根據9to5mac報導，直接通話錄音後若有支援Apple Intelligence的手機還可以轉成文字檔，還可生成摘要，相當方便。
對於舊款iPhone 用戶來說，基本的通話記錄功能不需要有Apple Intelligence，可以讓該功能給更多用戶使用。但iPhone的通話錄音還是基於隱私之上，據了解，使用通話錄音功能會看到一個開始錄音的新選項，點擊該按鈕會立即通知通話的對方目前的通話正在被錄音，避免遭到秘錄。
蘋果官網提早公開轉錄功能適用於英文 (美國、英國、澳洲、加拿大、印度、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡)、西班牙文 (美國、墨西哥、西班牙)、法文 (法國)、德文 (德國)、日文 (日本)、國語 (中國大陸、台灣)、粵語 (中國大陸、香港) 與葡萄牙文 (巴西)。