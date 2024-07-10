仿效中華職棒？台灣職業籃球大聯盟TPBL選秀大會將訂在7/23舉行

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回顧新聯盟成立過程，新北國王董事長王文祥在奪冠後，6月22日開記者會，他宣布：「我們即將成立新聯盟，已獲PLG與T1聯盟共九支球隊的加盟意向書，未來還會有一支來自東南亞的球團加入。」王文祥表示，目前共十支球隊同意加入「新聯盟」。
不過當時據了解，富邦勇士、桃園璞園領航猿等球隊，都未繳交意向書，之後在7月1日，外籍生無預警被取消選秀資格，引發富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人火大，並在7月3日進行聯合體測發出聲明不滿。
原本新聯盟發言人張樹人提出11隊都已經同意取消外籍生制度，之後各隊都發出聲明，指出完全不苟同，兩聯盟已產生分歧。
之後新聯盟預計溝通，但延到7月8日再度協商失敗，富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人退出新聯盟，外界期待的聯合選秀原本定在7月15日登場，以及台鋼獵鷹確定離開、參加PLG聯盟，聯合選秀也正式破局。夢想家、新北國王、攻城獅也換聯盟打。
PLG富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人、台鋼獵鷹4隊選秀將在7月12日展開。據了解，TPBL的7隊選秀在7月23日登場，TPBL聯盟發言人張樹人表示，聯合選秀將延期至瓊斯盃後舉行。
此外，TPBL的LOGO跟選秀辦法、人數等都尚未公布，也讓球迷自行製作仿效中華職棒的LOGO參考，另外，泰國職籃聯賽也叫TPBL，也有球迷建議可以仿效。