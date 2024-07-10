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仿效中華職棒？台灣職業籃球大聯盟TPBL選秀大會將訂在7/23舉行

▲泰國職業籃球聯賽剛好也是TPBL縮寫，台灣職業籃球大聯盟，可能會「撞名」。（圖／TPBL官網）
▲泰國職業籃球聯賽剛好也是TPBL縮寫，台灣職業籃球大聯盟，可能會「撞名」。（圖／TPBL官網）

記者吳政紘/綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）登場！PLG、T1合併新職籃聯盟從11隊剩7隊，連2天都有球隊退出，但成立已經勢在必行的新聯盟昨（9）日公佈將取名為「台灣職業籃球大聯盟（TPBL）」，並把選秀會再延期，目前預計改在7月23日以7隊規模進行選秀。從兩聯盟合併到面臨有球隊出走，如今台北戰神、新北國王、中信特攻、台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄海神都堅定繼續投入新聯盟籌備，昨共發聲明並正式確定新聯盟名稱為TPBL，也引發球迷好奇。不過，TPBL的LOGO跟選秀辦法、人數等都尚未公布，也讓球迷自行製作仿效中華職棒的LOGO參考，另外，泰國職籃聯賽也叫TPBL，也有球迷建議可以仿效。

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回顧新聯盟成立過程，新北國王董事長王文祥在奪冠後，6月22日開記者會，他宣布：「我們即將成立新聯盟，已獲PLG與T1聯盟共九支球隊的加盟意向書，未來還會有一支來自東南亞的球團加入。」王文祥表示，目前共十支球隊同意加入「新聯盟」。

不過當時據了解，富邦勇士、桃園璞園領航猿等球隊，都未繳交意向書，之後在7月1日，外籍生無預警被取消選秀資格，引發富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人火大，並在7月3日進行聯合體測發出聲明不滿。

原本新聯盟發言人張樹人提出11隊都已經同意取消外籍生制度，之後各隊都發出聲明，指出完全不苟同，兩聯盟已產生分歧。

之後新聯盟預計溝通，但延到7月8日再度協商失敗，富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人退出新聯盟，外界期待的聯合選秀原本定在7月15日登場，以及台鋼獵鷹確定離開、參加PLG聯盟，聯合選秀也正式破局。夢想家、新北國王、攻城獅也換聯盟打。

PLG富邦勇士、桃園領航猿、高雄鋼鐵人、台鋼獵鷹4隊選秀將在7月12日展開。據了解，TPBL的7隊選秀在7月23日登場，TPBL聯盟發言人張樹人表示，聯合選秀將延期至瓊斯盃後舉行。

此外，TPBL的LOGO跟選秀辦法、人數等都尚未公布，也讓球迷自行製作仿效中華職棒的LOGO參考，另外，泰國職籃聯賽也叫TPBL，也有球迷建議可以仿效。

▲台灣職業籃球大聯盟TPBL選秀大會將訂在7/23舉行，目前尚未有LOGO出現。（圖／取自網路）
▲台灣職業籃球大聯盟TPBL選秀大會將訂在7/23舉行，目前尚未有LOGO出現。（圖／取自網路）

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