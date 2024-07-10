李孝利拍廣告半年猛撈20億！自揭與臨演1差距大受打擊：想去整形
▲李孝利復出拍廣告半年內猛撈20億！自揭與臨演1差距讓她大受打擊，甚至直言想去整形。（圖／李孝利IG）
記者
洪生儒／綜合報導
2024-07-10 12:37:21
有著「南韓國民妖精」稱號的45歲藝人李孝利，憑著〈U Go Girl〉、〈Bad Girls〉等經典名曲紅遍全球，後來又參與錄製《孝利家民宿》、《DANCE歌手流浪團》等節目，人氣不斷攀升。李孝利在2023年7月復出拍攝廣告後，在短短半年內就已經狂賺20億韓元（約新台幣4700萬元），甚至代言費最高可達7億韓元（約新台幣1650萬元），吸金程度讓各界都讚嘆不已，不過她近日在黃光熙的YouTube頻道影片中透露，拍攝廣告的現場找來一堆20歲左右的臨演，對於自己和臨演年齡上的差距，讓她忍不住直言：「心虛到想整形。」甚至大喊：「考慮再也不拍廣告了。」引起關注。
出道超過26年的李孝利近日上黃光熙的個人Youtube節目「光執事（광집사）」，大方吐露自己的真心話，她在談論到拍攝工作的差異問題時，忍不住感嘆：「現場所有人員都比我年輕。」李孝利無奈說道：「我去拍廣告的時候，有那種大家一起吃飯、喝酒的拍攝情境設定，結果現場居然找了一堆20歲左右的臨演來，但要呈現出是我朋友的話，不是應該找40代的嗎？」突如其來的自嘲言論，讓現場所有人聽了都忍不住爆笑。 李孝利也透露，因為成品的畫面看起來就像是朋友聚會，但是「拍攝現場超有隔閡」，接著她又自爆最近拍廣告也有著差不多的困擾，她感嘆透露：「在拍廣告影片的時候，找了皮膚很白又漂亮的20多歲替身演員來幫忙測光，殊不知輪到我上場時，『導演跟燈光師們突然變得超忙』。」讓李孝利忍不住心虛且懷疑是不是大家都認為她真的變很老，甚至在Youtube節目中表示：「我考慮再也不拍廣告了。」 ▲有著「南韓國民妖精」稱號的45歲藝人李孝利，憑著〈U Go Girl〉、〈Bad Girls〉等經典名曲紅遍全球，後來又參與錄製《孝利家民宿》、《DANCE歌手流浪團》等節目，人氣不斷攀升。（圖／李孝利IG）
事實上，李孝利始終崇尚自然美，一直以來都沒有動刀整形過，沒想到近日會因為拍攝廣告讓她的自信心受到打擊，甚至一度思考是不是要整形，她也在Youtube節目中跟黃光熙進行了一段醫美諮詢，並且自爆自己在年輕的時候，曾經為了消除眼周的皺紋打過肉毒，結果「招牌笑眼」意外消失了。後來李孝利也有做過皮膚雷射，但完全沒效果，好奇的問黃光熙醫美可以怎麼做，沒想到對方則建議她：「姐姐自然的模樣就很美了，但要動刀的話，就得全部都動了。」黃光熙如此衝擊性的發言，讓在場所有人笑翻，李孝利聽了也因此打消了整形的念頭。
不少粉絲看完影片後，都紛紛留言表示：「李孝利不用整形就很美了，可以靠化妝技巧來改善年齡帶來的困擾」、「歐妮可以開美妝保養節目啊！感覺會很有說服力」、「李孝利和光熙在節目上也太真誠了吧！兩人都是很真實很好的人，希望永遠健康快樂」、「李孝利依然像少女一樣漂亮啊！真的不用整形」、「姐姐已經是傳奇了，不用整形，所有人依然都很愛你。」
▲出道超過26年的李孝利近日上黃光熙的個人Youtube節目「光執事（광집사）」，大方吐露自己的真心話。（圖／풀무릉도원 Youtube） ▲李孝利談論到拍攝工作的差異問題時，忍不住感嘆：「現場所有人員都比我年輕。」李孝利無奈說道：「我去拍廣告的時候，有那種大家一起吃飯、喝酒的拍攝情境設定，結果現場居然找了一堆20歲左右的臨演來。」（圖／풀무릉도원 Youtube） ▲李孝利忍不住心虛且懷疑是不是大家都認為她真的變很老，甚至在Youtube節目中表示：「我考慮再也不拍廣告了。」（圖／풀무릉도원 Youtube） ▲李孝利始終崇尚自然美，一直以來都沒有動刀整形過，沒想到近日會因為拍攝廣告讓她的自信心受到打擊，甚至一度思考是不是要整形，她也在Youtube節目中跟黃光熙進行了一段醫美諮詢。（圖／풀무릉도원 Youtube） VIDEO