發數位台幣無時間表！央行總裁自認不保守但謹慎 數位券將先試行
全球中央銀行積極研究數位貨幣（CBDC）發行可能性，立委也關注我國央行推展進度。對此，央行總裁楊金龍今（10）日強調，貨幣體系改革要謹慎，「我不保守，但謹慎」，數位貨幣推動進程及時間表，也要視國際發展而定，目前沒有明確時間表，但他透露，「數位券」有望試驗先行。央行官員則表示，最快今年底將由數發部集結相關部門試營運。
記者顏真真／台北報導
立法院財政委員會今日邀央行就「數位貨幣發行之規劃與貨幣之數位轉型」進行專題報告，包括民進黨立委王世堅、國民黨立委王鴻薇等人都關切「數位貨幣」發行有無時間表？楊金龍說，這也要看國際發情況如何，數位貨幣不只在國內使用，也要跨境與國際接軌，現在大部分先進國家也沒有時間表，但我們還是有積極推動，只是數位貨幣推動進程及時間表，也要視國際發展而定。
楊金龍表示，貨幣體系改革要謹慎，還強調「我不保守，但要謹慎」，央行發行CBDC的目標要好用，並降低金融交易成本，還有增加創新，只是要達到這些目標恐怕得花一點時間，尤其要加強與社會大眾溝通，畢竟可能會有民眾以為是詐騙。
王鴻薇則進一步追問有無先行試辦方向？像是政府招標單位收取投標廠商的押標金是否會先試行？楊金龍認為，這是很好的構想，但前提是商業銀行存款必須代幣化，工程會比較大，相較之下，「數位券」工程比較簡單，若要試驗先從「數位券」踏出去，比較有信心也比較容易做。
據了解，目前央行也持續精進平台技術，並規劃與數位發展部合作。央行官員也透露，有關「數位券」先行試營運，最快今年底或明年初，將由數發部集結相關部門試營運。
對於市場擔心若推出數位貨幣，恐壓縮現金存在空間，楊金龍則表示，這部分央行也會通盤考量，不會用強迫式使用數位貨幣，自由的經濟體系是不能強迫的，他更保證「在我任內，現金還是會留存。」