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李遠哲籲賴政府延後廢核：熱浪來了、人類連生存機會都沒有

▲前中央研究院院長李遠哲致詞時認為，2050年若要達到淨零排放，政府和民間要有決心從明年開始每年要減碳10％。（圖／國立自然科學博物館提供，2024.07.10）
▲前中央研究院院長李遠哲致詞時認為，2050年若要達到淨零排放，政府和民間要有決心從明年開始每年要減碳10％。（圖／國立自然科學博物館提供，2024.07.10）

記者顏幸如／台中報導

前中研院長李遠哲昨天接受專訪時，強調台灣需要核能「雖然核電有缺點，但核能帶來的災害，跟全人類滅絕是絕對不能相比」。今天他到台中科博館參加活動，再次強調台灣應朝每年溫室氣體排放減10%的方向前進，同時「等綠能足夠了，再談廢核問題」，否則2050淨零排放將淪為空談，屆時「人類連生存的機會都沒有」。

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李遠哲今（10）日到台中科博館，參加「氣候行動—全球沸騰時代」特展開幕式，致詞時語重心長透露，孫女曾問他，爺爺這麼努力到世界各地跑，希望2050年達到淨零排放、讓地表溫度上升到僅比工業革命前高1.5度，那會是美好的世界嗎？「我說不是，是更糟糕的世界，但不努力，地球會變得更糟，人類連生存的機會都沒有」。

▲科博館《氣候行動–全球沸騰時代》特展，開幕式貴賓及吉祥物百合、靜玲小熊、樂虎合影。（圖／國立自然科學博物館提供，2024.07.10）
▲科博館《氣候行動–全球沸騰時代》特展，開幕式貴賓及吉祥物百合、靜玲小熊、樂虎合影。（圖／國立自然科學博物館提供，2024.07.10）
李遠哲說，2050年淨零排放已是世界共識，若台灣要達到目標，2030年的溫室氣體就要比2020年減半，否則「一下子拉下來是不可能發生的事」。他透露已和總統賴清德溝通多次，也對在場的環境部長彭啟明喊話「你看可不可能？是不能答應、還是不敢答應？」「就算晚上可能睡不著覺，還是需要一起努力」。

他提到台灣一直說核能不好，「核能帶來災害可能是局部的，但溫室氣體帶來的全球暖化，可以把人類滅絕掉」。若熱浪來了，「沒有電、沒有冷氣，多少人會從地球消失？不好好走，人類將不會在地球生存」。

▲李遠哲受訪時強調，台灣應該等到綠能發展足夠了，再談廢核問題。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.10）
▲李遠哲受訪時強調，台灣應該等到綠能發展足夠了，再談廢核問題。（圖／記者顏幸如攝，2024.07.10）
李遠哲會後受訪時，主張政府應該調整反核政策，「對我們最不好的，先把它拿掉，等到綠能足夠，再談廢核問題」。他表示若現在就進行廢核，之後多燒煤、多燒油、多燒氣，一切只會變得更壞，「所以廢核要往後延」。

他指出台灣很難自行發展再生能源，所以過往發展經濟，都是無止盡引進化石燃料，讓溫室氣體無止盡排放，現在國際不能接受這種做法，但核能發展會有被轟炸、核輻射、核災的疑慮，「除非我們能夠買乾淨的能源」。他舉例向澳洲輸入電解氫，讓台灣社會走入氫經濟、能源慢慢轉型，「國際合作還是很重要」。

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