環保意識待提升！消基會抽查 僅2%飲料店業者主動是否使用環保杯
消費者文教基金會日前進行為期一個月調查，發現市面74家手搖飲、咖啡店及早午餐店販售飲料時，僅有2家主動詢問顧客是否願意使用環保杯，佔比僅為2.7%，代表有97.3%的業者沒有主動詢問，顯示出推廣明顯不足、環保意識待提升。
記者林莞茜／綜合報導
消基會指出，環保署在2022年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自該年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元價差，並要求連鎖便利商店及連鎖速食店應自2023年1月1日起提供循環杯借用服務，以減少一次用飲料杯用量，亦授權地方政府於2024年12月31日前提報飲料店限用塑膠一次用飲料杯實施日期。
同時，為建立我國循環杯借用服務，連鎖便利商店及連鎖速食店須免費提供循環杯借用服務，並規定2023年至2025年應提供服務之門市比率分別應達5％、10％及30％，一次用飲料杯年度減量率則須分別達15％、18％及25％。
然而，在此次調查的74家店家中僅有2家主動詢問顧客是否願意使用環保杯，意即有97.3%的業者沒有主動詢問，顯示出在這方面的推廣明顯不足。消基會說明，這表示大多數店家並未積極鼓勵消費者使用可重複使用的環保杯，仍主要依賴一次性紙杯，顯示大部分店家在環保意識上仍需提升，應更加積極鼓勵消費者使用環保杯，以減少塑膠廢棄物的產生，共同為保護地球盡一份力，否則到了2025年要到達一次用飲料杯年度減量率15％、18％及25%的目標，恐是緣木求魚。