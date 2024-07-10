曝綠委聽到「鄭文燦」1反應　徐巧芯：貪污黨名稱坐實了

陸軍花2000元買中國製行車記錄器　徐巧芯爆：淘寶一台只要300元

▲陸軍花2000元買中國製行車記錄器，立委徐巧芯踢爆淘寶一台只要300多元。（圖／記者呂炯昌攝，2024,07,10）
▲陸軍花2000元買中國製行車記錄器，立委徐巧芯踢爆淘寶一台只要300多元。（圖／記者呂炯昌攝，2024,07,10）

記者呂炯昌／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前爆料，軍方將官的座車，以及軍用行政車輛上的行車紀錄器，有部分使用是「中國製」的行車記錄器，恐有資安疑慮。徐巧芯今(10)日再度爆料，國防部在110年時採購中國製行車記錄器1321台，每台2000多元，但同款產品在淘寶只要300元就買得到。誇張的是，得標廠商互暢公司，不僅是透過母親開的公司進口產品，國防部下訂單的4月8日當天，還把這家廠商列為拒絕往來戶。對此，國防部承認已下架800多台中國製行車記錄器，軍方承諾要在2週內調查完畢。

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立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」。

民眾黨立委黃國昌日前揭露陸軍蘭陽指揮部的太陽能光電設施有中國製逆變器外，黃國昌今日更是在立法院外交及國防委員會揭露國防大學使用中國製IPC、路由器，但是校方卻謊報國防部沒有一事。

徐巧芯質詢時，她先是出示一張國軍使用的行車記錄器照片後指出，她在淘寶上看到一模一樣規格，只要台幣310元，且是中國大陸製作的，質疑國防部是不是用到中國貨，還被廠商坑錢了？

徐巧芯詢問，這批行車記錄器到哪裡了？國防部陸軍後勤指揮部參謀長劉青勳說，對中國大陸製的行車記錄器已經下架8百部。對於徐提出的這一部，目前當初沒看到這個資訊，但下架的有沒有含這一部要回去再查證。

不過，徐巧芯接著說，軍方買這一台是2千多塊，結果淘寶賣310元，這不是很明顯被廠商坑了嗎？並質疑這一款是不是消息披露後，有人把它轉到輕型戰術輪車上使用？

徐巧芯也質疑，110年得標陸軍後勤指揮部行車記錄器標案的廠商，卻在同年4月8日被列為公共採購黑名單的拒絕往來戶，軍方明知廠商列黑名單卻沒有解約機制。

劉青勳回答說，這個案子在之前就已經得標了，之後是在4月7日開始做拒絕往來名單。對於徐巧芯的要求，顧立雄承諾要全面清查相關個案、究竟何時修改採購規定；陸軍參謀長陳建義則表示，會在2週內完成全部清查。

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