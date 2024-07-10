陸軍花2000元買中國製行車記錄器　徐巧芯爆：淘寶一台只要300元

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨立委黃國昌日前揭露陸軍蘭陽指揮部的太陽能光電設施有中國製逆變器外，黃國昌今日更是在立法院外交及國防委員會揭露國防大學使用中國製IPC、路由器，但是校方卻謊報國防部沒有一事。
徐巧芯質詢時，她先是出示一張國軍使用的行車記錄器照片後指出，她在淘寶上看到一模一樣規格，只要台幣310元，且是中國大陸製作的，質疑國防部是不是用到中國貨，還被廠商坑錢了？
徐巧芯詢問，這批行車記錄器到哪裡了？國防部陸軍後勤指揮部參謀長劉青勳說，對中國大陸製的行車記錄器已經下架8百部。對於徐提出的這一部，目前當初沒看到這個資訊，但下架的有沒有含這一部要回去再查證。
不過，徐巧芯接著說，軍方買這一台是2千多塊，結果淘寶賣310元，這不是很明顯被廠商坑了嗎？並質疑這一款是不是消息披露後，有人把它轉到輕型戰術輪車上使用？
徐巧芯也質疑，110年得標陸軍後勤指揮部行車記錄器標案的廠商，卻在同年4月8日被列為公共採購黑名單的拒絕往來戶，軍方明知廠商列黑名單卻沒有解約機制。
劉青勳回答說，這個案子在之前就已經得標了，之後是在4月7日開始做拒絕往來名單。對於徐巧芯的要求，顧立雄承諾要全面清查相關個案、究竟何時修改採購規定；陸軍參謀長陳建義則表示，會在2週內完成全部清查。