謝京穎剛嫁張書偉爆懷孕 本人回應狂放閃「老公最怕我身上瘀青」
謝京穎才剛和張書偉辦完婚宴，加入民視《愛的榮耀》演瘋批反派女，讓觀眾恨得牙癢癢，日前提早殺青爆出懷孕，她今（10）日出席媒體茶敘，一被問到此表情淡定，隨即否認：「沒有啦。」她想要把握可以玩的時候，不想要這麼快生小孩，是否未滿3個月不能說，一旁製作人王珮華解釋：「沒有，她拍戲還可以劈腿。」
記者林奕如／台北報導
傅子純、吳婉君、許仁杰、謝京穎在民視《愛的榮耀》飾演2對兄弟夫妻檔，謝京穎角色黑化又變身大魔王，一回家就全部忘光光，「我一打開電視覺得演得有一點瘋狂，怕大家覺得我有人格分裂。」而老公張書偉則是稱讚：「哎唷，不錯喔滿瘋的。」
不過老公張書偉看到謝京穎手上有瘀青，會心疼表示：「不要讓我再看到這些東西。」她直接放閃夫妻情趣，甜笑：「我演戲都會來真的，他會教我演動作戲，會自己示範動作戲，要我保護自己，希望我不要受傷。」
謝京穎劇中老公許仁杰有「弱精症」，她不擔心「真實老公」張書偉有這狀況，兩人婚前有去做健康檢查，「醫生只是提醒若想要小孩，女生30歲之後身體要定期檢查，想凍卵的話越早做會越好。」Energy即將在台北小巨蛋開演唱會，她也準備好應援，感謝老公體貼，「他會說叫我累了就快去休息，忙工作就各自把家顧好。」