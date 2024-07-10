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睽違21年！麥當勞搖搖薯條今回歸　歡樂送家家酒玩具大人也開搶

▲麥當勞「搖搖薯條」今回歸，開箱海苔風味及蔥辣風味，還有代言人蔡依林手繪愛犬屋虎限定圖騰包裝，買經典配餐選大薯「免費升級搖搖薯條」；最新歡樂送消費滿額免費送「小麥麥家家酒」玩具。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞「搖搖薯條」今回歸，開箱海苔風味及蔥辣風味，還有代言人蔡依林手繪愛犬屋虎限定圖騰包裝，買經典配餐選大薯「免費升級搖搖薯條」；最新歡樂送消費滿額免費送「小麥麥家家酒」玩具。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞鐵粉們衝了！睽違21年，麥當勞「搖搖薯條」今（10）日回歸，一次復刻重現超人氣「海苔風味」，還打造重口味「蔥辣風味」，這次請出代言人蔡依林手繪愛犬屋虎及社長化作限定圖騰包裝，只要購買經典配餐選大薯即可「免費升級搖搖薯條」；超澎湃「海派魷魚季」3款海味漢堡也開賣。最新歡樂送只要消費滿額就能免費送暴紅的「小麥麥家家酒」玩具，大人一起開搶吧。

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📌麥當勞搖搖薯條今開吃！海苔懷念、蔥辣超爽夠味
睽違21年，麥當勞回歸「搖搖薯條」，不只有大家最想念的「海苔風味」，像是和風海苔洋芋片般，撒入滿滿海苔與柴魚粉香氣，吃起來清爽微鹹；而「蔥辣風味」則紅通通滿是辛香辣椒滋味，相較於海苔、又香又辣更夠味。

這次搖搖薯條包裝可是蔡依林手繪的限定圖騰，上頭有超萌愛犬屋虎及社長，還有玫瑰、斧頭等標誌性圖騰。7月10日起至8月6日（或售完為止）正式開賣，「搖搖薯條」單點69元；購買經典配餐，選大薯即可「免費升級搖搖薯條」，海苔／蔥辣風味搖搖粉擇一，提醒大家，此優惠不適用於外送平台。

▲麥當勞搖搖薯條今開吃！海苔懷念、蔥辣超爽夠味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞搖搖薯條今開吃！海苔懷念、蔥辣超爽夠味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲睽違21年開吃麥當勞搖搖薯條，搭配蔡依林手繪限定圖騰包裝。單點69元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲睽違21年開吃麥當勞搖搖薯條，搭配蔡依林手繪限定圖騰包裝。單點69元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌日韓味都有！「海派魷魚季」也回歸
去年首賣的「海派魷魚季」今天也回歸，除了將魷魚海鮮排分別搭配牛肉、或豬排入堡，開吃豪華海陸漢堡；也全新開吃「韓味魷魚堡」，7月10日至8月20日接力開吃。首波「韓味雙牛魷魚堡」以酥脆魷魚海鮮排配上100%雙層純牛肉，搭配韓國直送不倒翁炭烤肋排醬及泡菜醬，嚐鮮正宗韓式風味；全新「韓味魷魚堡」今天也開吃；7月24日至8月20日第二波則有「日式豬排魷魚堡」，魷魚海鮮排與紮實日式酥嫩炸豬排，一起淋上酸甜大阪燒醬與美乃滋，重現日本在地美味。

▲「海派魷魚季」開吃韓味雙牛魷魚堡、韓味魷魚堡；7月24日起再吃日式豬排魷魚堡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「海派魷魚季」開吃韓味雙牛魷魚堡、韓味魷魚堡；7月24日起再吃日式豬排魷魚堡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲買海派魷魚季漢堡經典套餐選大薯就能免費升級搖搖薯條。（圖／記者蕭涵云攝）
▲買海派魷魚季漢堡經典套餐選大薯就能免費升級搖搖薯條。（圖／記者蕭涵云攝）
📌最新歡樂送滿額免費送「小麥麥家家酒」！大人一起搶
原本要報名麥當勞「小麥麥體驗營」才送的玩具，現在大人們全都可以一起擁有！最新麥當勞歡樂送滿額贈要送「小麥麥家家酒組」啦，7月10日至8月20日（或送完為止），使用歡樂送網路訂餐滿399元，就能隨餐附贈「小麥麥家家酒組」乙款（款式恕不指定，送完為止），就從今天起開搶擬真縮小的漢堡組、收銀機組、飲料機組、煎爐機組、玉米杯組、服務員配件組，共有6種麥胞專用工具，只送不賣。

▲麥當勞超可愛「小麥麥家家酒組」，歡樂送也可以開搶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞超可愛「小麥麥家家酒組」，歡樂送也可以開搶。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，摩斯漢堡響應國際賽事也推出超萌週邊，「MOS運動會」主題結合各類型運動項目，在暑假打造多款融入餐點的「夏日涼感週邊小物」，即日起購買2杯指定飲品，即贈防水實用的「MOS運動會收納袋」，7月20日陸續推出涼感巾、小方巾及透明冷水杯，療癒大家的日常。

▲MOS運動會週邊小物打造透明冷水杯、涼感巾、收納袋與小方巾。（圖／摩斯漢堡提供）
▲MOS運動會週邊小物打造透明冷水杯、涼感巾、收納袋與小方巾。（圖／摩斯漢堡提供）

麥當勞搖搖薯條7/10正式開賣！一招免費升級　海派魷魚季也回歸

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